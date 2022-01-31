Ріанна вагітна: співачка і її бойфренд A$AP Rocky чекають первістка

33-річна співачка і бізнесвумен засвітила животик під час прогулянки зі своїм хлопцем в минулі вихідні.

На знімках, зроблених папараці, співачка не приховує вагітність. Вона гуляє в розстебнутому яскраво-рожевому плащі і рваних джинсах, спущених на талії. На шиї у неї висять довгі намиста з хрестом і дорогоцінними каменями, які мальовничо спускаються на живіт.

На одній з фотографій A$AP Rocky зворушливо цілує майбутню маму в лоб, поки вони насолоджуються прогулянкою на свіжому повітрі. Виглядають майбутні батьки щасливими умиротвореними.

Нагадаємо, ще в травні A$AP Rocky розповів пресі про роман з Ріанною, назвавши її "любов'ю всього його життя". Коли його запитали, як це бути у відносинах, він сказав: "Набагато краще. Набагато краще, коли у тебе є "єдина". Вона становить, напевно, мільйон інших. Я думаю, коли ви знаєте, ви знаєте. Вона Єдина".

Що стосується батьківства, 33-річний A$AP Rocky сказав, що мріє про сім'ю: "Я думаю, що я був би неймовірним, дивно прекрасним батьком".

Ріанна ж, яка в 2020-му році розлучилася з мільярдером Хасаном Джамілем, з яким зустрічалася три роки, раніше також розповідала про планування сім'ї. Дівчина підкреслила, що не має наміру більше втрачати часу, так як життя коротке.

"Зараз відбувається те, що я повертаюся до чорно-білого сприйняття життя. Моя сіра зона закінчується. Я знаю, що захочу жити по-іншому", – додала вона, сказавши, що в найближчі 10 років планує "троє або четверо" дітей, незалежно від того, є у неї партнер чи ні.