Ріанна – королева гарячих фото в нижній білизні: топ-15 відвертих знімків
Днями співачка і бізнесвумен Ріанна представила нову колекцію нижньої білизни свого бренду Savage X Fenty by Rihanna. За традицією, один з невагомих мереживних комплектів в бордовому відтінку вона продемонструвала сама.
"New Year, Same Savage", – написала зірка під відео, де кружляє і заграє з камерою. Ролик набрав понад 7 млн переглядів в мережі Instagram і вкотре затвердив Ріанну в статусі королеви гарячих фото в нижній білизні.
Здається, розкішна фігура дівчини просто створена, щоб демонструвати спокусливу білизну і надихати жінок виглядати гармонійно і впевнено в своєму тілі. Згадуємо найвідвертіші образи 33-річної виконавиці.
Ріанна – найкраща модель для свого бренду Savage X Fenty (фото: instagram.com/badgalriri)
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