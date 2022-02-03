Ріанна показала нове вагітне фото, і шанувальники побачили натяк на стать малюка

Минулого понеділка Ріанна буквально підірвала чіти новиною про вагітність від свого бойфренда A$AP Rocky. Пара повідомила її світу за допомогою милих фото, де вони гуляють по Нью-Йорку, тримаючись за руки і обіймаючись. Майбутня мама демонструє кругленький живіт за допомогою чергового приголомшливого лука: розстебнутого яскраво-рожевого пуховика і джинсів з низькою посадкою.

Цей пуховик з колекції Chanel 1996 року, який створив Карл Лагерфельд, миттєво став об'єктом уваги шанувальників. І на думку багатьох, розповів про стать майбутньої дитини.

Користувачі мережі впевнені, що так Ріанна зашифрувала послання: вона чекає дівчинку. Носити рожевий – найкращий спосіб сказати це, не кажучи прямо, впевнені вони. Сама Ріанна, безумовно, ситуацію ніяк не коментує.

Ріанна показала нове вагітне фото (фото: instagram.com/badgalriri)

Напередодні зірка продемонструвала нове фото. Вона позує у власній ванній, стоячи в профіль і піднявши футболку так, що вона оголила животик. "Як банда під'їхала до місяця чорної історії", – написала вона. Також додавши знімки зі своїм коханим, які вже стали суперпопулярними в мережі.