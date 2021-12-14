ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Римські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до Італії

Новость на русском →
Рим, Італія, Вівторок 14 грудня 2021 13:32
Римські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до Італії Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Українська зоряна пара Катя Осадча і Юрій Горбунов за своєю сімейною традицією влаштували собі невелику відпустку удвох перед Новим роком - подружжя полетіло на романтичні канікули в Рим.

Яскравими і атмосферними фото з прогулянок по столиці Італії Катя і Юра поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Дітей вони залишили вдома і насолоджувалися часом тільки удвох, гуляючи по вже прикрашеним до Різдва вуличках і відвідуючи відомі римські пам'ятки.

Осадча вибрала для вивчення міста темні джинси-кльош, світлий светр, кросівки і легку куртку - адже погода в Римі радувала теплом і сонцем.

Римські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до Італії

"Римські канікули. Наша маленька сімейна традиція. Рим в грудні - машина часу, Телепортація в теплу осінь", - поділилася ведуча.

Пара побувала і у Ватикані і піднялася на купол собору святого Петра, звідки відкриваються запаморочливі види на місто.

Римські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до Італії

Катя Осадча і Юрій Горбунов насолодилися прогулянками удвох по сонячному Риму (фото: instagram.com/kosadcha)

"20000 кроків і 360 сходинок вгору і вниз. Рим - це місто, в яке можна повертатися безліч разів. А про те, що скоро Різдво, нагадують тільки ялинки, у Ватикані найгарніша", - зазначила Катя.

За своїм звичаєм, теледіва не стала наносити макіяж і зібрала волосся в хвіст.

Горбунов теж виклав багато барвистих фото і зазначив, що в Римі вони відчувають себе, як вдома.

Римські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до ІталіїРимські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до Італії

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали щасливі кадри відпочинку в Італії (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Римські двохденні канікули закінчуються! Находили десятки кілометрів. Не схудли! Їли піцу", - розповів шоумен.

Раніше ми писали, що Осадча і Горбунов потішили домашнім концертом, який зняв на відео їх старший син Іван.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадча Юрій Горбунов
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання