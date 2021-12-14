Римські канікули: Осадча і Горбунов влаштували романтичну подорож до Італії

Українська зоряна пара Катя Осадча і Юрій Горбунов за своєю сімейною традицією влаштували собі невелику відпустку удвох перед Новим роком - подружжя полетіло на романтичні канікули в Рим.

Яскравими і атмосферними фото з прогулянок по столиці Італії Катя і Юра поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Дітей вони залишили вдома і насолоджувалися часом тільки удвох, гуляючи по вже прикрашеним до Різдва вуличках і відвідуючи відомі римські пам'ятки.

Осадча вибрала для вивчення міста темні джинси-кльош, світлий светр, кросівки і легку куртку - адже погода в Римі радувала теплом і сонцем.

"Римські канікули. Наша маленька сімейна традиція. Рим в грудні - машина часу, Телепортація в теплу осінь", - поділилася ведуча.

Пара побувала і у Ватикані і піднялася на купол собору святого Петра, звідки відкриваються запаморочливі види на місто.

Катя Осадча і Юрій Горбунов насолодилися прогулянками удвох по сонячному Риму (фото: instagram.com/kosadcha)

"20000 кроків і 360 сходинок вгору і вниз. Рим - це місто, в яке можна повертатися безліч разів. А про те, що скоро Різдво, нагадують тільки ялинки, у Ватикані найгарніша", - зазначила Катя.

За своїм звичаєм, теледіва не стала наносити макіяж і зібрала волосся в хвіст.

Горбунов теж виклав багато барвистих фото і зазначив, що в Римі вони відчувають себе, як вдома.

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали щасливі кадри відпочинку в Італії (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Римські двохденні канікули закінчуються! Находили десятки кілометрів. Не схудли! Їли піцу", - розповів шоумен.