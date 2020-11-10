Різатдінова розкрила деталі роману з Мельником: хочеться відчувати себе дівчинкою

Анна Різатдінова розповіла, де познайомилася з Сергієм Мельником, і чим він підкорив її серце

Новина про зірковий роман Анни Різатдінової і Сергія Мельника підірвала український шоу-бізнес.

Пара не поспішає ділитися всіма подробицями своїх стосунків. Але гімнастка все ж розкрила деякі секрети. Наприклад, Анна розповіла, що вони з Сергієм лише нещодавно почали зустрічатися. А звело їх разом шоу "Танці з зірками", до якого закохані навіть не були знайомі.

"Коли був ефір на тему "Вечір випускників", ми весь тиждень провели разом за підготовкою номеру. Звісно, танець в цілому зближає, а тут ще й два спортсмени. Тому швидко знайшли спільну мову. Потім з’явилася симпатія, щось особливе між нами. А на наступний ефір, де всі танцювали сім’ями, Сергій знову мене запросив. Це було доволі неочікувано і приємно, просто не могла відмовитися. Отримала задоволення, танцюючи з Сергієм та проводячи час разом, навіть у тренувальному залі", - розповіла Різатдінова у коментарі Новому каналу.

Анна Різатдінова на шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба Нового каналу)

Через напружений графік обох зірок їх побачення проходили в нестандартних умовах.

"Перші два побачення у нас відбувалися в тренувальному залі. Для спортсменів це звичайна справа. Бувало так, що я приїжджала до Сергія з кавою і їжею, щоб підтримати", - поділилася гімнастка.

Анна зізнається, що з екс-гравцем "Чорноморця" відчуває себе захищеною і спокійною. Вона цінує в своєму обранцеві справжній чоловічий характер.

"У Сергії мені подобається те, що він спортсмен. Я в цілому з повагою ставлюся до них. Але чомусь завжди скептично сприймала футболістів, але життя розставило усе по-іншому. Мені подобається, що я почуваюся у надійних руках, відчуваю розуміння. Звісно, те, що Сергій красивий та сексуальний, приваблює, але я на такі речі вже зважаю менше і дивлюся глибше. Він вселяє надійність і довіру. Поряд із Сергієм хочеться почуватися дівчинкою, з ним я не та Аня, яка пройшла Олімпійські ігри, і мені це подобається", - каже дівчина.

Що вийде з роману з учасником шоу "Холостяк", Анна не загадує.

"Про спільне майбутнє ми поки що не думаємо, не забігаємо наперед і радимо всім цього не робити. Як показує практика, нічого хорошого з цього не виходить. Потрібно просто насолоджуватися кожним моментом, кожною секундою", - резюмувала спортсменка.

Раніше Мельник розповів, чи знайомий він з трирічним сином Анни Романом.

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