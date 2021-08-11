ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Яскрава Даша Астаф'єва спантеличила мережу: її насилу впізнали шанувальники

Новость на русском →
Середа 11 серпня 2021 16:39
Яскрава Даша Астаф'єва спантеличила мережу: її насилу впізнали шанувальники Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астаф'єва вважає вірних підписників у фотоблозі справжніми друзями і "своїми" людьми - вона часто ділиться з ними особистими інсайтами і знаходить розуміння і відгук. Шанувальники людят її не тільки за яскраву зовнішність і таланти, а й прислухаються до мудрих порад своєї улюблениці. На цей раз Даша вирішила поділитися домашнім фотосетом в яскравому образі і відкрити завісу над власними ритуалами краси.

На сторінці в Instagram вона запостила кілька барвистих фото, які озачалили фанів – вони спочатку не впізнали дівчину на знімках.

Зірка позувала я соковитому апельсиновому костюмі - піджаку-оверсайз і короткій прямій спідниці. Її волосся було укладено в пишну обемную зачіску. Макіяж - максимально природний з акцентом на виразні очі.

"Ритуали краси - це в першу чергу те, що налаштовує тебе на правильний лад. Піклуючись про себе, стаєш впевненіше і крутіше, а значить - відчуваєш себе краще. Комусь для відчуття краси потрібен свіжий манікюр, комусь - яскрава помада і рівна засмага, ще комусь – доглянуте і укладене волосся. Мені - все і відразу!"- завила без стиснений Даша.

Яскрава Даша Астаф'єва спантеличила мережу: її насилу впізнали шанувальники

Яскрава Даша Астаф'єва спантеличила мережу: її насилу впізнали шанувальники

Даша Астаф'єва показала яскравий образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники заявили, що не відразу впізнали її, і відзначили, що дівчина выглядає просто приголомшливо.

  • Не впізнала відразу
  • Я теж не впізнала відразу! Молодець
  • Не впізнати! Красуня
  • Шикарне волосся. Даша незрівняна
  • Вогняна і крута, яскрава і сильна, красива і стильна
  • Дуже красива
  • Лялька
  • Яка ж Ви, Даша, красива. Обличчя і погляд неймовірні
  • Не впізнав тебе тут
  • Зачіска і макіяж нагадали образ з Playboy, прямо як в ті часи

До слова, Даша Астаф'єва розповіла про чоловіка поруч і зізналася, що її дратує і приваблює.

Читайте LITE в Google News
Даша Астаф'єва
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Дощі не покидають Україну: синоптики розповіли про погоду
Дощі не покидають Україну: синоптики розповіли про погоду