Яскрава Даша Астаф'єва спантеличила мережу: її насилу впізнали шанувальники

Даша Астаф'єва вважає вірних підписників у фотоблозі справжніми друзями і "своїми" людьми - вона часто ділиться з ними особистими інсайтами і знаходить розуміння і відгук. Шанувальники людят її не тільки за яскраву зовнішність і таланти, а й прислухаються до мудрих порад своєї улюблениці. На цей раз Даша вирішила поділитися домашнім фотосетом в яскравому образі і відкрити завісу над власними ритуалами краси.

На сторінці в Instagram вона запостила кілька барвистих фото, які озачалили фанів – вони спочатку не впізнали дівчину на знімках.

Зірка позувала я соковитому апельсиновому костюмі - піджаку-оверсайз і короткій прямій спідниці. Її волосся було укладено в пишну обемную зачіску. Макіяж - максимально природний з акцентом на виразні очі.

"Ритуали краси - це в першу чергу те, що налаштовує тебе на правильний лад. Піклуючись про себе, стаєш впевненіше і крутіше, а значить - відчуваєш себе краще. Комусь для відчуття краси потрібен свіжий манікюр, комусь - яскрава помада і рівна засмага, ще комусь – доглянуте і укладене волосся. Мені - все і відразу!"- завила без стиснений Даша.

Даша Астаф'єва показала яскравий образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники заявили, що не відразу впізнали її, і відзначили, що дівчина выглядає просто приголомшливо.