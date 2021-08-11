Яскрава Даша Астаф'єва спантеличила мережу: її насилу впізнали шанувальники
Даша Астаф'єва вважає вірних підписників у фотоблозі справжніми друзями і "своїми" людьми - вона часто ділиться з ними особистими інсайтами і знаходить розуміння і відгук. Шанувальники людят її не тільки за яскраву зовнішність і таланти, а й прислухаються до мудрих порад своєї улюблениці. На цей раз Даша вирішила поділитися домашнім фотосетом в яскравому образі і відкрити завісу над власними ритуалами краси.
На сторінці в Instagram вона запостила кілька барвистих фото, які озачалили фанів – вони спочатку не впізнали дівчину на знімках.
Зірка позувала я соковитому апельсиновому костюмі - піджаку-оверсайз і короткій прямій спідниці. Її волосся було укладено в пишну обемную зачіску. Макіяж - максимально природний з акцентом на виразні очі.
"Ритуали краси - це в першу чергу те, що налаштовує тебе на правильний лад. Піклуючись про себе, стаєш впевненіше і крутіше, а значить - відчуваєш себе краще. Комусь для відчуття краси потрібен свіжий манікюр, комусь - яскрава помада і рівна засмага, ще комусь – доглянуте і укладене волосся. Мені - все і відразу!"- завила без стиснений Даша.
Даша Астаф'єва показала яскравий образ (фото: instagram.com/da_astafieva)
Підписники заявили, що не відразу впізнали її, і відзначили, що дівчина выглядає просто приголомшливо.
- Не впізнала відразу
- Я теж не впізнала відразу! Молодець
- Не впізнати! Красуня
- Шикарне волосся. Даша незрівняна
- Вогняна і крута, яскрава і сильна, красива і стильна
- Дуже красива
- Лялька
- Яка ж Ви, Даша, красива. Обличчя і погляд неймовірні
- Не впізнав тебе тут
- Зачіска і макіяж нагадали образ з Playboy, прямо як в ті часи
До слова, Даша Астаф'єва розповіла про чоловіка поруч і зізналася, що її дратує і приваблює.