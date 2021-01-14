Яскрава дівчинка: дочка Віри Брежнєвої весело проводить час в сонячній Америці

Дочки українських селебретіс не менш цікаві персони, ніж їхні зіркові батьки. Наприклад, яскраві малятка Лілії Ребрик давно підкорили мережу своїми талантами і просто красою.

На днях Лілія Ребрик показала, як вони святкують День дочки зі своїми крихітками.

А ось дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вже доросла дівчина і проводить час зовсім не з мамою. На своїй сторінці в Instagram Соня продемонструвала шикарну фігуру в стильних джинсах і топі.

На знімках, які запостила Соня, вона позує на траві і веселиться. Яскраві кадри припали до душі фоловерам дівчини. Вони назвали її яскравою дівчинкою і засипали лайками і компліментами.

Дівчина весело проводить час з друзями в сонячному американському місті Охай. Соня живе в США і найчастіше спілкується зі своїми фоловерами англійскою.

Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Нагадаємо, дочка іншої української співачки Олі Полякової Маша Полякова теж обожнює порадувати фоловерів яскравими світлинами. Маша часто ділиться знімками з стильних нарядах, а також фото з яскравих фотосетов.