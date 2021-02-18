Яскрава Саніна у вбранні-сітці поділилася несподіваним одкровенням: опуститися з небес на землю

Юлія Саніна звикла ділитися з шанувальниками особистими . Вона активно веде соцмережі і радує фанів цікавим контентом. Так, рок-діва вирішила розповісти про своє ставлення до популярних соціальних мереж і назвала улюблену.

Співачка зробила акуратну укладку з ідеальними голівудьскими хвилями. А також незвичайний макіяж – вона прикрасила червоні губи дрібними блискітками.

Юлія повідомила, що приобщидась до нової соцмережі, що набирає популярності, Clubhouse.

Юлія поділилася своїми уподобаннями в Інтернеті (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Як і з будь-якої нової соцмережею, поки відчуваю повну розгубленість і заперечення. Поки що я для себе пояснила це явище, як «подкасти для всіх» або «балачки про все». Все ж моя улюблена соцмережа Instagram. Красиві картинки, люди, які надихають, тексти під настрій, каталог послуг і товарів. Фейсбук відкриваю набагато рідше, він став важким, люди частіше пишуть про негативний досвід, обурюються. Люблю почитати Фейсбук, щоб опуститися з неба на землю. ТікТок супер рідко, щоб потанцювати або показати перевтілення, практично не дивлюся реки. Я давно вже поставила ліміт часу на все соцмережі в телефоні - відмінна штука, я вам скажу! Навколо буває так цікаво, якщо відірвати очі від екрану", – дала слушну пораду шанувальникам співачка.