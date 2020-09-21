Яскрава і спекотна: розкішна Єфросиніна у блискучому вбранні розохотила мережу випадом убік Фреймут

Ведуча блищала в розкішному вечірньому вбранні

Неперевершена Маша Єфросиніна стала ведучою балкона четвертого прямого ефіру проекту " Танці з зірками 2020", який відбувся 20 вересня. Вона блискуче впоралася з поставленим завданням і невимушено спілкувалася із зірковими парами. Крім того, Маша вразила своїм розкішним образом, а фото з шикарному вечірньому туалеті розмістила на сторінці в Instagram.

Так, ведуча вибрала плаття в підлогу з пікантним розрізом від бренду Maison d'Angelann. Вона зібрала волосся у високу зачіску, а в якості аксесуарів обрала звисаючі сережки.

"Маша! Красива неможливо", - залишили коментар фешн-фотограф Соня Плакидюк, а Володимир Остапчук обмежився красномовними сердечками. Шанувальники ведучої також не втрималися від компліментів.

Маша Єфросиніна підкорила розкішним образом на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Неймовірно красива

Яка богиня

Нереально красива, бомба ракета

Маша, ви настільки красива жінка, що у мене естетичне задоволення

Ви шикарна

Маша, така красива. Не надивитися весь ефір!

Звичайно. Найяскравіша, спекотна, весела і крута ведуча

До речі, шанувальники Маші і глядачі "Танців з зірками 2020" згадали, як ведуча балкона підколола колегу Ольгу Фреймут. Вона зазначила невідповідності в інтерв'ю зіркової учасниці і назвала їх "квестом щирості". Цей фрагмент коментатори обговорили під постом Маші.

Браво! "Квест у пошуках щирості Фреймут" це настільки тонко і круто підмічено! Мій захват, обожнюю!

Браво, блискуче ведення! Окремі оплески за діалог з "головною панянкою"

"Квест за щирістю" – це було сильно!

Маша - Фреймут: 1-0!

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна навчила ефектно носити трендовий брючний костюм.