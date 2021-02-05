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Яскравий макіяж і татуювання: Сальма Хайек підірвала мережу розкішним тілом в пікантному образі

Новость на русском → США, П'ятниця 05 лютого 2021 21:38
Яскравий макіяж і татуювання: Сальма Хайек підірвала мережу розкішним тілом в пікантному образі Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк - мабуть, одна з найпопулярніших на просторах мережі актрис, яка завжди знайде, чим здивувати. Не так давно зірка виклала в мережу ролик, де за допомогою веселого діалогу запросила до перегляду нового шоу з її участю. А тепер вирішила порадувати кадрами зі зйомок, на яких постала в зухвалому сексуальному образі.

Яскравий макіяж і татуювання: Сальма Хайек підірвала мережу розкішним тілом в пікантному образі

Сальма Хайєк на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса позує з яскравим макіяжем: темно-сині тіні на повіках, добре прокрашені брови, а також блідо-рожеві губи знаменитості зробили її зовні ще більш молодою. Родзинка її лука - татуювання у вигляді великих квітів, які нанесені прямо на груди спекотної красуні. Завершили лук окуляри з прозорим склом. Виглядала Хайєк чарівно і зухвало, за що отримала море компліментів.

Нагадаємо, днями Сальма показала, як за допомогою одягу можна візуально освіжити обличчя. Вона використовувала прийом з кольором блузи: чорна в білий горох, вона немов "підсвічувати" його зсередини, роблячи юним і милим. Беремо до уваги!

Раніше Сальма показала струнку фігуру в купальнику.

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