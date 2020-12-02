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Яскраво і стильно: Леся Нікітюк продемонструвала найтрендовіший одяг сезону

Новость на русском → Середа 02 грудня 2020 15:19
Яскраво і стильно: Леся Нікітюк продемонструвала найтрендовіший одяг сезону Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Леся Нікітюк – талановита не лише перед камерою, ведуча ще вміє підібрати стильну одяг і виглядати стильно навіть вранці або під час звичайного обіду в кафе.

Так, у своєму мікроблозі зірка показала одну з найбільш трендових частин гардеробу - яскраву шубку. Всесвітньо відомі дизайнери сьогодні відмовляються від справжнього хутра і закликають вибирати шубу зі штучного матеріалу. Мало того, що такі моделі в моді, так ще і приємним бонусом стане те, що ніхто з тварин не постраждає заради краси.

Леся Нікітюк вибрала шубу кислотно-салатового кольору. Костюм приглушено-зеленого відтінку чудово поєднується з верхнім одягом і відтіняє світлий колір волосся Нікітюк.

Макіяж зірка зробила приглушений: ніжно-рожеві губи, злегка підведені всередині очі, світлий тон і трохи освітлення - вуаля! - Леся готова підкорювати серця.

Яскраво і стильно: Леся Нікітюк продемонструвала найтрендовіший одяг сезонуЛеся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)

"Вогонь!", "Супер", "Дуже гарна", - написали в коментарях шанувальники.

Нагадаємо, що фанати досі не знають, чи зайняте серце Лесі. Нещодавно Никитюк заінтригувала заявою, що "не сказала б, що самотня, але і не на порозі шлюбу".

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