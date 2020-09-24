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Яскраво і стильно: Лілія Ребрик підкорила бездоганним осіннім образом

Новость на русском → Четвер 24 вересня 2020 13:32
Яскраво і стильно: Лілія Ребрик підкорила бездоганним осіннім образом Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Ведуча приміряла трендове синє плаття

Популярна телеведуча Лілія Ребрик в будь-який сезон виглядає ефектно і стильно, захоплюючи своїми розкішними образами. З приходом осені вона перейшла на більш теплі сукні та брючні костюми.

Так, ведуча продемонструвала яскравий і трендовий осінній образ. На опублікованому в Instagram фото Лілія йде по вулиці в сукні-міді насиченого синього кольору з об'ємними рукавами. Вона підкреслила тонку талію пояском, а також акцентувала лук масивними сережками в тон наряду.

Завершують образ розпущене волосся і ніжний макіяж, а також промениста посмішка Ребрик.

Яскраво і стильно: Лілія Ребрик підкорила бездоганним осіннім образом

Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом в стильній синій сукні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Прокинулися! Усміхнулися! І вперед справи робити! А можна ... і не робити. Сьогодні, виявляється, День відкладених справ на потім. Тому лінуйтеся на здоров'я! Виявляється, це інколи навіть корисно. Але не частіть... Зізнавайтеся, часто лінуєтесь?" - поділилася з підписниками теледіва.

Фолловери оцінили ефектний аутфит Лілії і зазначили, що синій колір їй дуже до лиця.

  • Кхм, лінь матушка часто долає мене в багатьох ситуаціях. Лиляяя, яке у вас гарний костюм. Синій колір вам дуже до лиця
  • Ліля, сьогодні ти прям вау, чесно, синій тобі дуже пасує... Сережки вогонь
  • Оооо, спасибі за посаду, з вашого дозволу полінуюсь. Чудово виглядаєте. Ви чарівна жінка
  • дуже Красива. Лиличка вам дуже йде синій колір. Ви взагалі дуже мила і красива я вами захоплююся.
  • Ліля Вам чудово у синьому!! Ві прекрасне !
  • Ліля , ви неперевершена
  • Красуня!
  • Ну дуже гарно
  • Яка Ві класна. Захоплююсь
  • Супер! Мій улюблений колір! Сьогодні теж одягнуся в такій колірній гамі! Надихнули!
  • супер колір і наряд

Нагадаємо, Лілія Ребрик здивувала сумою першого гонорару і розповіла про знакову купівлю.

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