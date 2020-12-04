Яскраво! Дружина Ями в ефектному бюст'є навчила дівчат ідеально зустрічати Новий Рік 2021

Ліліана показала точені форми

Дружина Влада Ями, Ліліана досить успішно веде свій особистий блог в Instagram – у красуні-брюнетки понад 38 тис. пыдписників, і їх число зростає. Вона ділиться порадами гармонійних відносин і виховання справжнього чоловіка, а також зачаровує ефектними фото і сімейними фотосетами зі знаменитим чоловіком. В цей раз Ліліана вирішила розповісти, як правильно зустріти наступаючий рік Білого Бика, а заодно похвалитися точеними форами.

Ліліана позує в чорному оксамитовому ефектному бюст'є і брюки прямого крою зі стрілками. Вбрання допомогло оголити ідеальний прес стрункої красуні. Ліліана поділилася кількома порадами, як правилно зустріти наступаючий рік.

"2021 буде роком Білого Металевого Бика. Бик володіє такими якостями, як рішучість, твердість і працьовитість. Сподіваємося, що ці якості передадуться і нам в цьому році.

Ліліана показу стрункі форми я пікантному топі (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Очевидно, що головний колір року - білий. А також всі його спокійні і класичні видтинки. Чорний і спокійні кольори теж пріоритети. Зустрічати рік Бика краще вдома, в колі рідних і коханих людей. І, звичайно ж, навіть вдома, нам дівчатам хочеться бути красивими", - констатувала дружина хореографа.

Ліліана вважає, що вбрання повинно бути одночасно зручним і яскравим, а головне - универсальним.

"Я досить практична у цьому питанні. Люблю такі бюст'є, як на фото. У мене їх багато, різних кольорів. Їх легко поєднувати з різною одягом і вони завжди додають яскравий акцент до будь-якого образу", - поділилася простим і дієвим секретом дівчина.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма розповів про бурхливі пригоди до весілля.