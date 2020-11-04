Яскраве коротке каре: Лобода налякала фоловерів новим кольором волосся

Співачка кардинально змінила стиль

Світлана Лобода, здається, прагне змін. Не так давно співачка засвітила обручку, яка, на думку експертів, тягне на 1,5 мільйона доларів. Такою шикарною ювелірною прикрасою на безіменному пальці правої руки співачка похвалилася в день свого народження.

А цього разу зміни торкнулися не особистого життя Світлани, а її зовнішнього вигляду. Лобода у своєму Instagram виклала серію знімків, на яких вона позує з коротким каре... яскраво-рожевого кольору. Яскравий макіяж, червоні губи, шкіряний піджак і корокий топ - можна було б припустити, що цей наряд - до свята Хеллоуїн, але він вже позаду. Ясність внесла сама співачка своїм підписом до знімків.

Світлана Лобода: колір настрою - рожевий (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Коли Halloween позаду, а твоя дочка вимагає продовження банкету", - написала співачка, а шанувальники видихнули з полегшенням, виявляється, це просто перука.

"Не лякай мене, мати!", "На Джулію Робертс з "Красуні" схожа", "Боже, яка крута!, "Красиво", - написали фолловери зірки в коментарях під знімками.

Нагадаємо, раніше Лобода показала, в чому ходить на романтичні побачення: в спокусливій короткій сукні-ночнушці.