ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У яскравому боді і чоботях: 51-річна Дженніфер Лопес захопила підтягнутою фігурою

Новость на русском → США, Вівторок 04 травня 2021 22:23
У яскравому боді і чоботях: 51-річна Дженніфер Лопес захопила підтягнутою фігурою Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес повернулася до активного гастрольного життя. А також до численних постів у спокусливих концертних образах.

Кілька годин тому на сторінці зірки з'явився новий пост, який просто підірвав мережу. Дженніфер приміряла боді соковитих відтінків, яке зробило її фігуру просто досконалою.

Дженніфер Лопес обожнює спокусливі образи, які відмінно пасують до її підтягнутого тіла. Цього разу зірці поп-сцени підібрали для виступу боді в яскравих відтінках: жовтому, фіолетовому, рожевому і зеленому, прикрашене чорною окантовкою. Доповнили лук високі чорні чоботи і широке кольє. Останній штрих - високий кінський хвіст і виразний макіяж.

У яскравому боді і чоботях: 51-річна Дженніфер Лопес захопила підтягнутою фігуроюУ яскравому боді і чоботях: 51-річна Дженніфер Лопес захопила підтягнутою фігуроюУ яскравому боді і чоботях: 51-річна Дженніфер Лопес захопила підтягнутою фігуроюУ яскравому боді і чоботях: 51-річна Дженніфер Лопес захопила підтягнутою фігуроюДженніфер Лопес, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/jlo)

У такому вбранні підтягнуте і спокусливе тіло 51-річної співачки виглядало особливо виграшно. Тонка талія, пружні сідниці, розкішні стегна і груди - все це Дженніфер постаралася показати в галереї, виклавши себе з різних ракурсів.

За зізнаннями фанатів, які відразу ж засипали Лопес компліментами, вона виглядала просто фантастично. Що ж, Лопес гідна захоплення!

Нагадаємо, нещодавно співачка пережила непростий період розставання з Алексом Родрігесом. І тепер шукає розради в компанії іншого екс-коханого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец молодежь Дженніфер Лопес красота фигура стиль мода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Великдень 2022: коли святкуватимуть православні та католики
Великдень 2022: коли святкуватимуть православні та католики