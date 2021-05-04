У яскравому боді і чоботях: 51-річна Дженніфер Лопес захопила підтягнутою фігурою

Дженніфер Лопес повернулася до активного гастрольного життя. А також до численних постів у спокусливих концертних образах.

Кілька годин тому на сторінці зірки з'явився новий пост , який просто підірвав мережу. Дженніфер приміряла боді соковитих відтінків, яке зробило її фігуру просто досконалою.

Дженніфер Лопес обожнює спокусливі образи, які відмінно пасують до її підтягнутого тіла. Цього разу зірці поп-сцени підібрали для виступу боді в яскравих відтінках: жовтому, фіолетовому, рожевому і зеленому, прикрашене чорною окантовкою. Доповнили лук високі чорні чоботи і широке кольє. Останній штрих - високий кінський хвіст і виразний макіяж.

Дженніфер Лопес, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/jlo)

У такому вбранні підтягнуте і спокусливе тіло 51-річної співачки виглядало особливо виграшно. Тонка талія, пружні сідниці, розкішні стегна і груди - все це Дженніфер постаралася показати в галереї, виклавши себе з різних ракурсів.

За зізнаннями фанатів, які відразу ж засипали Лопес компліментами, вона виглядала просто фантастично. Що ж, Лопес гідна захоплення!