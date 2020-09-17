ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вже народила? Батько Джіджі Хадід проговорився про появу на світ онуки

Новость на русском → Четвер 17 вересня 2020 17:28
Вже народила? Батько Джіджі Хадід проговорився про появу на світ онуки Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Рідні моделі не можуть стримати сліз щастя

Джіджі Хадід та її родина продовжують плутати своїх шанувальників. Модель, яка довго приховувала свою вагітність, тільки недавно показала фотосесію з животиком. Досить відверті знімки миттю зібрали мільйони лайків і тисячі коментарів. Але так як фотосесія була проведена ще в середині літа, модель не дала зрозуміти, коли порадує фанатів народженням первістка.

Вже народила? Батько Джіджі Хадід проговорився про появу на світ онуки

Дівчина поки приховує новини про вагітність (фото: instagram.com/bellahadid)

Кілька днів тому молодша сестра Джіджі – супермодель Белла Хадід – першою внесла сум'яття, натякнувши на народження довгоочікуваного племінника. Вона запостила фото, на якому позує з вагітною сестрою. Белла зізналася в любові Джіджі і її коханому Зейну Маліку. Також вона написала, що сльози щастя буквально ллються з очей рікою. Ці слова змусили прихильників подумати, що Джіджі вже стала мамою.

Вже народила? Батько Джіджі Хадід проговорився про появу на світ онукиДжіджі і Белла (фото: instagram.com/bellahadid)

А після своє слово сказав і батька дівчат – Мохаммед Хадід. Він виклав в мережі зворушливі вірші, присвячені онукі. «Привіт, маленька онука. Це я, і я не можу бути щасливішим. Бажаю тобі сонця і місяць, бажаю тобі щасливого життя. Знай, що дідусь завжди поруч, я зроблю все для тебе»... Фанати тут же вирішили, що батько Джіджі проговорився, тоді як самі батьки поки приховували радісну новину від них. Правда, пізніше Мохаммед спростував цю інформацію, написавши, що його дочка поки не народила. Так що залишається чекати вістей від самої Джіджі і її хлопця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко