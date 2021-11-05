Не народися красивою: 6 акторів, які одружилися на дівчатах немодельної зовнішності
Руперт Грінт і Джорджія Грум (фото: колаж РБК-Україна)
Краса - поняття суб'єктивне, а люблять, як і раніше, не за зовнішність. Як би не намагалися дівчата довести себе до досконалості, щоб завоювати вподобаного чоловіка, часом спрацьовують зовсім інші механізми.
Пропонуємо добірку знаменитих акторів, яких підкорили жінки не модельної зовнішності.
Кріс Нот і Тара Уілсон
Венсан Перес і Карін Сілла
Метт Деймон і Лучана Баррозо
Том Хіддлстон і заві Ештон
Руперт Грінт і Джорджія Грум
Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс
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