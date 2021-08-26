Батьки повинні допомагати: Ксенія Мішина назвала основні принципи виховання сина
30 серпня на каналі "Україна" вийдуть прем'єрні серії картини "Клятва лікаря".
Виконавиця головної ролі Ксенія Мішина на знімальному майданчику серіалу розповіла, як виховує єдиного сина Платона і чи бачить його в акторській професії.
За лаштунками знімального процесу Ксенія Мішина зізналася - через важкий графік їй нерідко доводиться відмовлятися від ролей, і якщо вона береться за роботу, то вибирає для себе краще. А все тому, що особливу увагу в спілкуванні і вихованні намагається дати своєму синові Платону.
Ксенія Мішина на знімальному майданчику (фото: прес-служба)
"Я вважаю, що батьки повинні допомагати і направляти дітей. Але у кожного віку є свої особливості. Платон ще маленький хлопчисько, йому всього 8 років, і, природно, я розповідаю йому, як і що потрібно робити, як себе поводити і чинити. Він прислухається, бо моя думка є для нього авторитетною. Але в цілому я вважаю, що сформованій особистості потрібно давати свободу в прийнятті рішень і вибору, щоб скоріше визначитися з цілями. Тільки шляхом проб і помилок і ось цієї свободи ми себе знаходимо", - поділилася актриса Ксенія Мішина на знімальному майданчику каналу "Україна".
Ксенія Мішина з сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Актриса намагається якомога більше часу проводити з сином, тому по можливості бере Платона на зйомки. І хоча 8-річний хлопець вже звик до такого життя, про акторську професію поки не замислюється.
"Йому поки не доводилося брати участь у зйомках. Мій син щось не дуже рветься на знімальний майданчик", - коментує зірка.
Раніше ми писали, що Мішина і Еллерт возз'єдналися на Кіпрі.