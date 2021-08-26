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Батьки повинні допомагати: Ксенія Мішина назвала основні принципи виховання сина

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 16:32
Батьки повинні допомагати: Ксенія Мішина назвала основні принципи виховання сина Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: RBC.UA

30 серпня на каналі "Україна" вийдуть прем'єрні серії картини "Клятва лікаря".

Виконавиця головної ролі Ксенія Мішина на знімальному майданчику серіалу розповіла, як виховує єдиного сина Платона і чи бачить його в акторській професії.

За лаштунками знімального процесу Ксенія Мішина зізналася - через важкий графік їй нерідко доводиться відмовлятися від ролей, і якщо вона береться за роботу, то вибирає для себе краще. А все тому, що особливу увагу в спілкуванні і вихованні намагається дати своєму синові Платону.

Батьки повинні допомагати: Ксенія Мішина назвала основні принципи виховання сина

Батьки повинні допомагати: Ксенія Мішина назвала основні принципи виховання синаКсенія Мішина на знімальному майданчику (фото: прес-служба)

"Я вважаю, що батьки повинні допомагати і направляти дітей. Але у кожного віку є свої особливості. Платон ще маленький хлопчисько, йому всього 8 років, і, природно, я розповідаю йому, як і що потрібно робити, як себе поводити і чинити. Він прислухається, бо моя думка є для нього авторитетною. Але в цілому я вважаю, що сформованій особистості потрібно давати свободу в прийнятті рішень і вибору, щоб скоріше визначитися з цілями. Тільки шляхом проб і помилок і ось цієї свободи ми себе знаходимо", - поділилася актриса Ксенія Мішина на знімальному майданчику каналу "Україна".

Батьки повинні допомагати: Ксенія Мішина назвала основні принципи виховання сина
Ксенія Мішина з сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса намагається якомога більше часу проводити з сином, тому по можливості бере Платона на зйомки. І хоча 8-річний хлопець вже звик до такого життя, про акторську професію поки не замислюється.

"Йому поки не доводилося брати участь у зйомках. Мій син щось не дуже рветься на знімальний майданчик", - коментує зірка.

Раніше ми писали, що Мішина і Еллерт возз'єдналися на Кіпрі.

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