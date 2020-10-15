Батьки Остапчука і Горняк вперше зустрілися в день весілля: зворушливі фото

Володимир Остапчук влаштував жартівливе опитування в мережі

Весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк відбудеться в четвер, 15 жовтня - закохані після церемонії в РАЦСі відзначать урочисту подію в ресторані в заміському комплексі під Києвом на березі Дніпра.

Примітно, що день одруження став не тільки датою народження нової сім'ї, але і вперше дозволив батькам нареченого і нареченої познайомитися один з одним. Про це шоумен зізнався у своєму Instagram, опублікувавши в stories зворушливі фото з зустрічі.

Батьки молодят приїхали до них додому вранці, щоб привітати та підсобити у приготуваннях до церемонії одруження, а також допомогти "навести красу" нареченій.

Ані мама з татом Володимира, ані мама з вітчимом Христини досі не зустрічалися.

"Перше знайомство наших батьків", - підписав ведучий кадр, на якому щасливі батьки "позують" на кухні.

Батьки Володимира Остапчука та Христини Горняк вперше познайомилися в день весілля (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Також Остапчук влаштував для своїх підписників жартівливе опитування, поцікавившись, чи віддати паспорт майбутньої тещі, і запропонував варіанти відповіді.

Батьки Володимира Остапчука та Христини Горняк вперше зустрілися (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що пара планувала до цього обмінятися кільцями та узаконити стосунки раніше, однак закоханим довелося перенести дату весілля через хворобу на коронавірус.

Тепер же, впоравшись з підступним вірусом, Остапчук і Горняк нарешті відгуляють весілля, яке проведуть у колі близьких - на урочистості запросили 45 людей.

Раніше ми писали про те, що нумеролог розкрила майбутнє шлюбу Остапчука та його коханої.

Нагадаємо також, що Володимир Остапчук напередодні весілля висловився про дітей і стосунки з екс-дружиною.