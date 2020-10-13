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Породілля Ілона Гвоздьова розсекретила свою вагу після пологів і ім'я синочка: перші фото малюка

Новость на русском → Вівторок 13 жовтня 2020 10:45
Породілля Ілона Гвоздьова розсекретила свою вагу після пологів і ім'я синочка: перші фото малюка Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Ольвія Агаркова

Хореограф показала ніжне фото з новонародженим

Ілона Гвоздьова у неділю, 11 жовтня, народила другу дитину – синочка на ім'я Домінік. Малюк з'явився на світ в приватному пологовому будинку. Щаслива мама на другий день вже показала в Instagram перші кадри з хлопчиком на руках і розповіла про свою систему відновлення після пологів, а також розсекретила поточну вагу.

Малюк з'явився на світ вагою 3040 кг і зростом 52 см. Ілона опублікувала зворушливе фото, на якому тримає в долоні крихітну ручку новонародженого синочка.

"У нас все добре з синочок. Сподіваюся, все буде відмінно, і в середу нас вже випишуть", - поділилася планами хореограф.

Породілля Ілона Гвоздьова розсекретила свою вагу після пологів і ім'я синочка: перші фото малюка

Породілля Ілона Гвоздьова розсекретила свою вагу після пологів і ім'я синочка: перші фото малюка

Гвоздєва зворушила першими фото з сином (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вона уточнила, що на 6-8 тижнів їй доведеться відмовитися від занять спортом, а вагу коригувати з допомогою харчування і прогулянок з коляскою на свіжому повітрі.

Породілля Ілона Гвоздьова розсекретила свою вагу після пологів і ім'я синочка: перші фото малюка

Породілля Ілона Гвоздьова розсекретила свою вагу після пологів і ім'я синочка: перші фото малюка

Ілона поділилася своєю схемою відновлення після пологів (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

До речі, Ілона відправлялася в пологовий будинок з вагою 75 кг, а от після пологів вона скинула 5 кг

Породілля Ілона Гвоздьова розсекретила свою вагу після пологів і ім'я синочка: перші фото малюка

Гвоздєва розсекретила свою вагу після пологів (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також щаслива мама показала перший кадр з немовлям на руках. Домінік розгорнутий спиною до камери.

Породілля Ілона Гвоздьова розсекретила свою вагу після пологів і ім'я синочка: перші фото малюка

Ілона показала перший ніжний кадр з сином Домініком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона та її чоловік Іван Хом'ячук (власник кейтерингового агентства) вже виховує 4-річну доньку Валерію. Хореограф з задоволенням ділиться ніжними фото з дівчинкою. Вона зізнається, що бути мамою для неї – величезне задоволення.

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова розкрила подробиці про формування сімейного бюджету і розповіла про його головні статті.

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