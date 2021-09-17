Роман з двома чоловіками відразу і переїзд в іншу країну: Тіна Кароль розкрила несподівані факти про себе
Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками цікавими і часом несподіваними фактами про себе
Виконавиця відповіла на запитання в рубриці "Було/Не було" для YouTube-каналу Patreon.
Зірка відверто відповіла на більш ніж 20 питань, про те, які факти в її житті були, а які – ні.
Так, щоб відповісти на провокаційне запитання, чи крутила Кароль роман відразу з двома, у неї пішло кілька секунд роздумів. Після чого Тіна зі сміхом розкрила: "А якщо вони подивляться? Зізнаюся - було!"
Також у виконавиці запитали, чи хотіла б вона пожити в іншій країні. І вона зізналася, що таки думає про це.
"Я періодично хочу пожити в іншій країні. Я взагалі люблю їздити в інші країни, люблю міняти ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці", - зізналася Тіна.
Тіна Кароль розповіла цікаві факти про себе (фото: instagram.com/tina_karol)
Дивно, але співачка нерідко забуває слова своїх пісень на сцені.
"Я дуже боюся забути слова, але це трапляється зі мною постійно. Не знаю, як з цим боротися. Можу десять років співати пісню, і все одно забути!" - розповіла Кароль.
А на питання, чи купалася Тіна голою в океані, артистка відповіла:"Ні, але треба виправити це упущення".
Також знаменитість розсекретила свою любов до ресторану швидкого харчування Mcdonald's.
"Коли закінчився Atlas Weekend, я поїхала відразу в Mcdonald's. я замовила тоді найбільшу порцію всього. Ось було все, і я це з'їла", – зазначила Кароль.
Незвичайні факти про Тіну Кароль:
- Співачка гризла лід в Ісладнії під час подорожі, в яку нещодавно вирушила з сином
- Не водить автомобіль, бо мала сумний досвід водіння
- Ніколи не танцювала в клубі до ранку
- Любить з'єднання солоного і солодкого смаку, в тому числі солону карамель
- Коли вона була маленькою, то повинна була летіти в Америку на концерт з колективом єврейських танців і пісень, але запізнилася на літак, тому що затрималася в Duty Free
- Кароль бачила Північне сяйво: "Бачила і відзначила ним своє 34-річчя. Це було за Полярним колом. Взяла квитки і просто полетіла"
- Стріляє з пістолета
- Раніше Тіна курила, але не уточнила, як довго
- Жодного разу не била посуд в істериці, але хоче це виправити
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль звела з розуму спокусливими формами у прозорому боді з глибоким декольте.