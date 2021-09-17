ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Роман з двома чоловіками відразу і переїзд в іншу країну: Тіна Кароль розкрила несподівані факти про себе

Новость на русском →
П'ятниця 17 вересня 2021 09:36
Роман з двома чоловіками відразу і переїзд в іншу країну: Тіна Кароль розкрила несподівані факти про себе Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками цікавими і часом несподіваними фактами про себе

Виконавиця відповіла на запитання в рубриці "Було/Не було" для YouTube-каналу Patreon.

Зірка відверто відповіла на більш ніж 20 питань, про те, які факти в її житті були, а які – ні.

Так, щоб відповісти на провокаційне запитання, чи крутила Кароль роман відразу з двома, у неї пішло кілька секунд роздумів. Після чого Тіна зі сміхом розкрила: "А якщо вони подивляться? Зізнаюся - було!"

Також у виконавиці запитали, чи хотіла б вона пожити в іншій країні. І вона зізналася, що таки думає про це.

"Я періодично хочу пожити в іншій країні. Я взагалі люблю їздити в інші країни, люблю міняти ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці", - зізналася Тіна.

Роман з двома чоловіками відразу і переїзд в іншу країну: Тіна Кароль розкрила несподівані факти про себе

Тіна Кароль розповіла цікаві факти про себе (фото: instagram.com/tina_karol)

Дивно, але співачка нерідко забуває слова своїх пісень на сцені.

"Я дуже боюся забути слова, але це трапляється зі мною постійно. Не знаю, як з цим боротися. Можу десять років співати пісню, і все одно забути!" - розповіла Кароль.

А на питання, чи купалася Тіна голою в океані, артистка відповіла:"Ні, але треба виправити це упущення".

Також знаменитість розсекретила свою любов до ресторану швидкого харчування Mcdonald's.

"Коли закінчився Atlas Weekend, я поїхала відразу в Mcdonald's. я замовила тоді найбільшу порцію всього. Ось було все, і я це з'їла", – зазначила Кароль.

Незвичайні факти про Тіну Кароль:

  • Співачка гризла лід в Ісладнії під час подорожі, в яку нещодавно вирушила з сином
  • Не водить автомобіль, бо мала сумний досвід водіння
  • Ніколи не танцювала в клубі до ранку
  • Любить з'єднання солоного і солодкого смаку, в тому числі солону карамель
  • Коли вона була маленькою, то повинна була летіти в Америку на концерт з колективом єврейських танців і пісень, але запізнилася на літак, тому що затрималася в Duty Free
  • Кароль бачила Північне сяйво: "Бачила і відзначила ним своє 34-річчя. Це було за Полярним колом. Взяла квитки і просто полетіла"
  • Стріляє з пістолета
  • Раніше Тіна курила, але не уточнила, як довго
  • Жодного разу не била посуд в істериці, але хоче це виправити

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль звела з розуму спокусливими формами у прозорому боді з глибоким декольте.

Читайте LITE в Google News
Тіна Кароль
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Сильні зливи та поступове похолодання: де в Україні чекати негоди
Сильні зливи та поступове похолодання: де в Україні чекати негоди