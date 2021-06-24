ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Романтичні Осадча і Горбунов не приховують щастя в Одесі: "маєте народжувати багато дітей""

Новость на русском →
Одеса, Четвер 24 червня 2021 13:34
Романтичні Осадча і Горбунов не приховують щастя в Одесі: "маєте народжувати багато дітей"" Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов провели незабутній вікенд в Одесі. Хоч поїздка збіглася з роботою, зате у пари був час насолодитися один одним і морськими пейзажами. Девіз вагітної третім малюком ведучої на це літо – не втрачати ні хвилини і брати від теплого сезону по-максимуму. Її чоловік Юрій повністю підтримує кохану.

На сторінці в Instagram він запостив романтичний знімок з дружиною, зроблений в Південній Пальмірі.

У кадрі - Катя в зручному літньому білому платті-міді з натуральної тканини трендового фасону з відкритими плечима. Вона обрала комфортне взуття - еспадрильї. На шиї - нитка бус. Катя вирішила обійтися без макіяжу і зібрала волосся ззаду.

Юрій обіймає дружину за талію, а вона поклала йому руку на плече і притягнула до себе. Пара позує в розкішних вінтажних інтер'єрах.

"Чудові спогади про Одесу", - написав Юрій.

Романтичні Осадча і Горбунов не приховують щастя в Одесі: &quot;маєте народжувати багато дітей&quot;&quot;

Катя і Юрій виглядають абсолютно щасливими (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пари тут же стали обговорювати ефектний знімок закоханих, які незабаром стануть батьками, адже Юрій давно мріяв про доньку і щасливий, що незабаром в їх зірковій родині передбачається поповнення.

  • Ви дуже схожі
  • Ви з Катюшею такі чудові. Прекрасно, коли людям добре разом
  • Дуже красива пара! Щастя Вам!
  • Ви такі класні
  • Ви прикольні
  • Ви так спеціально одяглися, що образи підходили один до одного?
  • Такі розумні і хороші люди повинні народжувати багато дітей. Поповнювати золотий генофонд України

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала розкішне вбрання для вечірнього виходу в світ. Довге блискуче плаття і оригінальний тюрбан виглядали дуже ефектно.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадча Юрій Горбунов
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україна вийшла в плей-офф Євро 2020: з ким і коли зіграють підопічні Шевченка
Україна вийшла в плей-офф Євро 2020: з ким і коли зіграють підопічні Шевченка