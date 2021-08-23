Романтичний стоматолог і зухвалий офіціант: стали відомі імена нових учасників шоу Холостячка 2

Незабаром на каналі СТБ стартує один з найбільш очікуваних проектів "Холостячка", головною героїнею якого цього разу стала Злата Огневич. І хоча претендентів на серце співачки, з яких вона буде вибирати свого судженого, тримають в строгому секреті, ми ділимося з вами інсайдерською інформацією.

Не так давно ми розповідали про перших трьох учасників шоу , на черзі - два нових.

Роман Васильєв - багатопрофільний лікар-стоматолог, який мріє перевернути уявлення людей про похід до зубного лікаря. "Я шалено люблю свою роботу і роблю її найкращим чином (11 років практичного досвіду і безліч семінарів, курсів, конгресів, лекцій і вебінарів). Моя мета - допомогти людям полюбити стоматологію, позбавиться від болю зубного і головного болю пошуку доктора, якому можна довіритися, змусити посміхатися частіше і естетичніше", - говорить Роман.

Роман братиме добротою (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Роман вже засвітився в промо-ролику шоу, де постав перед Златою Огневич в образі справжнього принца на білому коні. Так що напевно хлопець буде брати романтичними вчинками, красивими залицяннями і широкими жестами. Яка дівчина встоїть?

Роман - лікар за покликанням (відео: instagram.com/kholostyachka.stb)

Не так давно Роман завів собі сторінку в популярній мережі Instagram, де за ним стежать близько 6 тисяч фоловерів. Судячи з блогу, інтереси нареченого різнобічні. Він захоплюється йогою, боксом, баскетболом, водними видами спорту, любить подорожувати і зустрічатися з друзями. Також Роман небайдужий до тварин: не так давно він взявся виходжувати кошеня і тепер активно шукає йому будинок.

Злата Огневич, яка раніше часто скаржилася на любов до поганих хлопців і токсичні відносини, доброту і щиросердність партнера точно оцінить. Так що напевно у Романа великі шанси перемогти в шоу!

Вінченцо - з тих, для кого немає перешкод (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)

Вінченцо Дулепа - ще один учасник "Холостячки", якого позиціонують як зухвалого і йде напролом. Про характер хлопця можна судити по його досягненням: починав він як простий офіціант, але тепер вже володіє рестораном в Лондоні. Колись Вінченцо навіть з'явився в проекті "Ревізор", де обслуговував ведучого і, до слова, непогано проявив свої вміння.

Вінченцо любить яхтові подорожі і є активним учасником відомого київського ком'юніті One Life. Він також веде блог в Instagram, де ділиться яскравими фото і життєвими міркуваннями.

"Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе - це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути - це той, хто ви є зараз", - упевнений він. Що ж, з таким настроєм можна обійти будь-якого конкурента.

Вінченцо починав як офіціант (відео: YouTube)

Зараз обидва хлопці вже поділилися на своїх сторінках першими роликами "Холостячки", готуючи шанувальників до прем'єри.

Вінченцо впевнений в собі і зухвалий (відео: instagram.com/kholostyachka.stb)