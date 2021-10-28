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Роналду знову стане батьком: "чекаємо на близнюків" (фото)

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Четвер 28 жовтня 2021 21:48
Роналду знову стане батьком: "чекаємо на близнюків" (фото) Кріштіану Роналду вп'яте стане батьком (instagram.com/cristiano)
Автор: Тетяна Самарук

Зірковий футболіст 36-річний Кріштіану Роналду і його кохана Джорджина Родрігес очікують поповнення в родині.

Про це Роналду повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові - ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", - написав португалець.

Окрім того, він опублікував спільне фото з Джорджиною, на якому вони тримають знімки УЗД.

Роналду знову стане батьком: &quot;чекаємо на близнюків&quot; (фото)Роналду знову стане батьком: &quot;чекаємо на близнюків&quot; (фото)Кріштіану Роналду вп'яте стане батьком (instagram.com/cristiano)

Також на другому фото Роналду в басейні разом зі своїми дітьми Кріштіану-молодшим, Аланою-Мартіною, Євою та Матео показують на пальцях цифру два.

Пост зірки зібрав понад 13,5 млн лайків та майже 700 тисяч привітань.

Раніше ми повідомляли, що Роналду підписав контракт з МЮ на два роки.

Також ми писали, що Роналду побив світовий рекорд за кількістю голів за національні команди.

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