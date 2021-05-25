ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розкішна: Ешлі Грем в лаконічному образі на вихід підкорила красою

Новость на русском →
США, Вівторок 25 травня 2021 19:27
Розкішна: Ешлі Грем в лаконічному образі на вихід підкорила красою Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем, схоже, втомилася від численних "голих" знімків. 33-річна модель запостила нове фото, на якому приміряла стильний образ на вихід.

Новий пост пишнотілої красуні зібрав масу приємних слів і захоплених коментарів.

Ешлі Грем позує в чорній сукні-майці на тонких бретельках. Лаконічне вбрання доповнюють вишукані прикраси: кольє у вигляді ланцюга і сережки від Tiffany & Co. Волосся дівчині завили великими локонами, а макіяж виконали легкий і непомітний, тільки щоб підкреслити її природну красу.

Розкішна: Ешлі Грем в лаконічному образі на вихід підкорила красоюРозкішна: Ешлі Грем в лаконічному образі на вихід підкорила красоюРозкішна: Ешлі Грем в лаконічному образі на вихід підкорила красоюЕшлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Це те, як я думаю, я виглядаю кожен понеділок о 6-й ранку", - написала Ешлі, яка обожнює жартувати зі своїми фанатами в мережі. У відповідь модель отримала масу компліментів від фанатів, які надихнулися її образом.

"Чудова жінка!", "Ох, люблю це бомбічне волосся!", "Я просто закоханий в тебе", "Оглушлива!", "Ох, твоя краса нелегальна", "Вау", " Така красива!", "Бомба", "Вау, Ешлі, ти така прекрасна", "Королева", "Мпені здається, я теж так виглядаю", "Як воно - бути богинею?", - пишу фоловери дівчині.

Раніше модель показала своє розкішне тіло у крихітних шортах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу красота фигура мама модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну суне серйозне похолодання: названа дата
В Україну суне серйозне похолодання: названа дата