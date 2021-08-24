ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спокуслива матуся: Ешлі Грем показала розкішну фігуру в купальнику

Новость на русском →
США, Вівторок 24 серпня 2021 18:27
Спокуслива матуся: Ешлі Грем показала розкішну фігуру в купальнику Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Ешлі Грем показала нові фото, зроблені під час відпочинку. Пляжний лук майбутньої двічі матусі викликав захват серед її шанувальників.

Пишнотіла модель запостила їх у своєму Instagram.

Ешлі Грем постала в спокусливому червоному купальнику, який складався з трусиків з високою посадкою, а також топа. Доповнили образ біла сорочка, бандана, яка знову увійшла в моду, а також намисто на талії. Молода матуся позує на тлі екзотичних пейзажів. Виглядає вона відмінно: незважаючи на вагітність і комплекцію, Ешлі стежить за тим, щоб тіло було підтягнутим і струнким. Вона не набрала багато зайвих кілограмів, а за допомогою вміло підібраного одягу показала тіло з кращих сторін.

Спокуслива матуся: Ешлі Грем показала розкішну фігуру в купальникуСпокуслива матуся: Ешлі Грем показала розкішну фігуру в купальникуСпокуслива матуся: Ешлі Грем показала розкішну фігуру в купальникуЕшлі Грем в новому пляжному образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Ці лінії засмаги будуть божевільними", - написала Грем під знімками. "Королева", "Чудова богиня", "Неймовірна", "Я з розуму сходжу від любові до тебе", "Красива і сексуальна", - захоплюються фоловери 33-річної зірки.

Нагадаємо, Ешлі оголосила про вагітність зовсім недавно, до цього дівчині вдавалося приховувати радісну новину. Так само вона робила і з першою дитиною, яку народила взимку 2020-го року.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!
Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!