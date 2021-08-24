Спокуслива матуся: Ешлі Грем показала розкішну фігуру в купальнику

Ешлі Грем постала в спокусливому червоному купальнику, який складався з трусиків з високою посадкою, а також топа. Доповнили образ біла сорочка, бандана, яка знову увійшла в моду, а також намисто на талії. Молода матуся позує на тлі екзотичних пейзажів. Виглядає вона відмінно: незважаючи на вагітність і комплекцію, Ешлі стежить за тим, щоб тіло було підтягнутим і струнким. Вона не набрала багато зайвих кілограмів, а за допомогою вміло підібраного одягу показала тіло з кращих сторін.

Ешлі Грем в новому пляжному образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Ці лінії засмаги будуть божевільними", - написала Грем під знімками. "Королева", "Чудова богиня", "Неймовірна", "Я з розуму сходжу від любові до тебе", "Красива і сексуальна", - захоплюються фоловери 33-річної зірки.