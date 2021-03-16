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Розкішна жінка: 46-річна Єва Лонгорія у вечірньому образі захопила мережу красою

Новость на русском → США, Вівторок 16 березня 2021 19:32
Розкішна жінка: 46-річна Єва Лонгорія у вечірньому образі захопила мережу красою Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Єва Лонгорія, яка 15-го березня відзначила своє 46-річчя, подякувала своїм фанатам, запостивши своє нове фото, а також архівне.

Знімки зібрали масу лайків і приємних коментарів.

"Спасибі всім за любов на мій день народження сьогодні!! Після багатьох років, проведених під сонцем, мені пощастило, що я пережила цей рік з такою кількістю чудових людей поруч зі мною. Притискаю мого Санті і чоловіка (кращі подарунки на світлі) трохи міцніше сьогодні!", - написала Єва в якості святкового посту.

Розкішна жінка: 46-річна Єва Лонгорія у вечірньому образі захопила мережу красоюРозкішна жінка: 46-річна Єва Лонгорія у вечірньому образі захопила мережу красоюЄва Лонгорія зараз і в дитинстві (фото: instagram.com/evalongoria)

На знімку зірка "Відчайдушних домогосподарок" позує в гламурному образі: бездоганний вечірній макіяж, укладка об'ємними хвилями, вишукані сережки... Вона дивиться в камеру з легкою посмішкою і виглядає просто розкішно. Другий знімок - дитячий, на ньому Єва ще зовсім крихтою сидить на тлі барвистих шпалер. Одягнена в біле платтячко і очіпок.

Неймовірно мила картина змусила користувачів мережі писати численні захоплені слова: "Ти така красива, ти нагадала мені мене", "З днем народження! Ми тебе так любимо", "О боже, я люблю тебе і твоє обличчя так сильно", "Ти дивовижна жінка"...

Не так давно Єва Лонгорія показала, як працює над своєю фігурою.

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