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Розкішна жінка: 51-річна Кетрін Зета-Джонс вразила молодим зовнішнім виглядом на новому фото

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 22:31
Розкішна жінка: 51-річна Кетрін Зета-Джонс вразила молодим зовнішнім виглядом на новому фото Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Кетрін Зета-Джонс показала нове селфі, на якому виглядає неймовірно молодо. Фотосесія була приурочена до запуску новинки від її особистого бренду Casa Zeta-Jones. Цього разу дружина Майкла Дугласа попрацювала над косметичками.

Кетрін знову стала головною моделлю промо-кампанії. Вона приміряла класичну білу сорочку з запахом, а в руки взяла згадану вище річ, необхідну кожній жінці. Макіяж їй зробили більш ніж вдало: завдяки бездоганній тону, легким smoky і ніжному рум'янцю на щоках Кетрін виглядає неймовірно молодо. Завершує картину бездоганна укладка з легкими хвилями.

Розкішна жінка: 51-річна Кетрін Зета-Джонс вразила молодим зовнішнім виглядом на новому фото

Кетрін в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Зустрічайте мою нову косметичку! Нова лінія макіяжу від @casazetajones і @wunder2cosmetics щойно вийшла з ідеальним святковим подарунковим набором, і я просто обожнюю його. Купіть їх за посиланням в моїй біографії сьогодні. Поставляється в червоному і чорному кольорах", - написала Кетрін.

Фоловери, крім косметички, не змогли залишити без уваги той факт, що Кетрін просто світиться красою і молодістю. "Ти така красива, ти моя улюблена актриса. Мені подобається червона сумка", "Ідеальний подарунок для свят", "Ти виглядаєш чудово", "Красивий колір, і, звичайно, ти виглядаєш красивою, як завжди", "Ох, мій улюблений колір", "Неповторна краса", "Суперкрасуня", - не вгамовується мережа.

Раніше ми писали, що Кетрін показала відео, в якому приміряла кілька образів з нової колекції її бренду.

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