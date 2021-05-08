Розкішний чоловік і коханець: Каменських зворушила зізнанням у коханні імениннику Потапу
Кілька днів тому Настя Каменських відсвяткувала день народження, влаштувавши яскраву вечірку в мексиканському стилі. А 8 травня відзначає день народження і її чоловік - продюсер і репер Потап: йому виповнюється 40 років.
У своєму Instagram співачка опублікувала серію ніжних і кумедних фото з коханим чоловіком, а також зворушливо привітала його і зізналася в коханні.
На фото Настя показала яскраві, веселі і ніжні моменти з обранцем - вони відображені як разом, так і є кадри тільки з ювіляром.
Настя Каменських поділилася яскравими кадрами з чоловіком Потапом в день його народження (фото: instagram.com/kamenskux)
Артистка зворушливо привітала коханого з днем народження і відзначила всі його позитивні сторони, зазначивши, що дуже пишається ним.
"Mi amor, сьогодні, в місті Києві, рівно 40 років тому, народився найдобріший і найталановитіший хлопчик. (Вагою всього 2 кг 800 гр). Я дуже пишаюся тобою, Льоша! Ти так багато всього зробив і так багато чого досяг. Ти найкращий продюсер, геніальний автор, бізнесмен, ведучий, гуморист, розкішний чоловік і коханець, і цей список нескінченний. Але найголовніше, що ти завжди був і залишаєшся справжньою Людиною. І сьогодні почнеться ще один цікавий, прекрасний, чарівний, повний любові і пригод твій Новий Рік. Знаючи тебе, ти увірвешся в нього як торнадо і помчиш підкорювати нові вершини! А я просто буду поруч, щоб любити, наповнювати, і підтримувати мого ведмедика", - ніжно звернулася до чоловіка Каменських.
"Я люблю тебе", - тут же відповів Потап в коментарях.
Ну а шанувальники активно приєдналися до привітань в коментарях і засипали іменинника теплими побажаннями.
- З днем народження!!!! Сімейного щастя вам і ляльку на додачу
- Нескінченного вам щастя
- З днем народження! Здоров'я, любові, щоб мрії збувалися
- Слова щиро люблячої дружини. Леха, з днюхою
- Яка принада!
- З днем народження талановитого генія! крутий автор і просто кльовий чувак. Ви з Настею доповнюєте один одного. Нескінченного вам щастя і невичерпної любові!!!
- З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Льоша дуже покращав у шлюбі з вами. Щастя і здоров'я
- Так здорово, коли така любов, такі почуття сильні, бережіть свою любов. І, Олексій, з днюхою Вас
Ювіляр Потап у своєму акаунті поділився віршем на честь цього дня.
"Якщо Потапу 40, то скільки ж тоді тобі?
Начебто ж зовсім недавно він був
"На своїй хвилі"
20 по 2 єли пали, непогано до речі малюк
Цей красень у формі, може увірватися на двіж
Якщо Потапу 40, то скільки ж тоді вам?
Я раніше співав для підлітків
Тепер для тат і мам
40 Потапу якщо, тобі скоко тоді?
Ти виріс на його піснях, а у тебе відросла борода
Потапу 40, да ладно! Ех роки летять, не шкодуючи
Волосся з'їла фарба, приголосні з'їли "О/А"
І ось ПТП тепер 40
Він у Банді крутих облисят
Будь то Бухло або криптовалюта
Візьми підніми 50!"- написав іменинник.
Раніше Настя Каменських поділилася важливими порадами про те, як прийняти і полюбити себе.