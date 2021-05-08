Розкішний чоловік і коханець: Каменських зворушила зізнанням у коханні імениннику Потапу

Кілька днів тому Настя Каменських відсвяткувала день народження, влаштувавши яскраву вечірку в мексиканському стилі . А 8 травня відзначає день народження і її чоловік - продюсер і репер Потап: йому виповнюється 40 років.

У своєму Instagram співачка опублікувала серію ніжних і кумедних фото з коханим чоловіком, а також зворушливо привітала його і зізналася в коханні.

На фото Настя показала яскраві, веселі і ніжні моменти з обранцем - вони відображені як разом, так і є кадри тільки з ювіляром.

Настя Каменських поділилася яскравими кадрами з чоловіком Потапом в день його народження (фото: instagram.com/kamenskux)

Артистка зворушливо привітала коханого з днем народження і відзначила всі його позитивні сторони, зазначивши, що дуже пишається ним.

"Mi amor, сьогодні, в місті Києві, рівно 40 років тому, народився найдобріший і найталановитіший хлопчик. (Вагою всього 2 кг 800 гр). Я дуже пишаюся тобою, Льоша! Ти так багато всього зробив і так багато чого досяг. Ти найкращий продюсер, геніальний автор, бізнесмен, ведучий, гуморист, розкішний чоловік і коханець, і цей список нескінченний. Але найголовніше, що ти завжди був і залишаєшся справжньою Людиною. І сьогодні почнеться ще один цікавий, прекрасний, чарівний, повний любові і пригод твій Новий Рік. Знаючи тебе, ти увірвешся в нього як торнадо і помчиш підкорювати нові вершини! А я просто буду поруч, щоб любити, наповнювати, і підтримувати мого ведмедика", - ніжно звернулася до чоловіка Каменських.

"Я люблю тебе", - тут же відповів Потап в коментарях.

Ну а шанувальники активно приєдналися до привітань в коментарях і засипали іменинника теплими побажаннями.

З днем народження!!!! Сімейного щастя вам і ляльку на додачу

Нескінченного вам щастя

З днем народження! Здоров'я, любові, щоб мрії збувалися

Слова щиро люблячої дружини. Леха, з днюхою

Яка принада!

З днем народження талановитого генія! крутий автор і просто кльовий чувак. Ви з Настею доповнюєте один одного. Нескінченного вам щастя і невичерпної любові!!!

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Льоша дуже покращав у шлюбі з вами. Щастя і здоров'я

Так здорово, коли така любов, такі почуття сильні, бережіть свою любов. І, Олексій, з днюхою Вас

Ювіляр Потап у своєму акаунті поділився віршем на честь цього дня.

"Якщо Потапу 40, то скільки ж тоді тобі?

Начебто ж зовсім недавно він був

"На своїй хвилі"

20 по 2 єли пали, непогано до речі малюк

Цей красень у формі, може увірватися на двіж

Якщо Потапу 40, то скільки ж тоді вам?

Я раніше співав для підлітків

Тепер для тат і мам

40 Потапу якщо, тобі скоко тоді?

Ти виріс на його піснях, а у тебе відросла борода

Потапу 40, да ладно! Ех роки летять, не шкодуючи

Волосся з'їла фарба, приголосні з'їли "О/А"

І ось ПТП тепер 40

Він у Банді крутих облисят

Будь то Бухло або криптовалюта

Візьми підніми 50!"- написав іменинник.