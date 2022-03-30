Андрій Федінчик: Російським акторам назавжди закрито шлях до України
Відомий актор Андрій Федінчик з перших днів війни Росії проти України вступив до лав тероборони і захищає рідну Житомирщину. А його дружина - актриса Наталка Денисенко - активно волонтерить і допомагає українським бійцям.
У прямому ефірі на Instagram-сторінці програми "Зірковий шлях" зірка серіалів на каналі "Україна" розповів, як змінилося його життя і коли чекати переможного закінчення війни.
Так, у розмові з журналістами Андрій жорстко засудив колег з Росії. Зокрема, він згадав Антона Батирєва і його брехливу пропаганду. Каже, що російським акторам назавжди закрито шлях до України.
А от кум Федінчика, актор Віталій Салій та його родина з перших днів виходили на мітинги в Санкт-Петербурзі. Через це піддалися тиску з боку російської влади і були змушені тікати за кордон.
Також Андрій дав свої прогнози щодо закінчення війни. За словами актора, раніше літа не варто чекати перемоги.
Разом з тим він переконаний, що перемога обов’язково за Україною, бо такого згуртованого народу він ще не бачив донині.
Андрій Федінчик в лавах ТрО (фото: instagram.com/andreyfedinchik)
Федінчик у ефірі також розповів, що його дружина на другий день після початку повномасштабної війни виїхала разом з ним і 4-річним сином Андрійком до Житомира.
Та після того, як паралельну вулицю розбомбили російські снаряди, Наталка з дитиною була вимушена поїхати до одного з міст у західній частині України.
Зараз зірка веде активну інформаційну боротьбу з ворогом, а також волонтерить і допомагає Андрієві та хлопцям з тероборони.
До слова, 1 квітня Андрій з Наталкою відзначатимуть вже п'яту річницю весілля. Чоловік каже: майже місяць не бачив дружину і сина. Це вперше так надовго розлучилися. Але головне - безпека його родини.
Андрій Федінчик з дружиною і сином (фото: instagram.com/andreyfedinchik)
Федінчик закликає усіх українців вірити у нашу спільну перемогу. Допомагати, хто як може, і берегти себе.
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