Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсон Стетхем стали батьками вдруге

У червні 2017-го року британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі і її коханий, голлівудський актор Джейсон Стетхем, вперше стали батьками. У зоряної пари народився син Джек Оскар.

А в минулому році Роузі оголосила, що вона чекає другу дитину. Подробиці 34-річна зірка не розкривала, а тому інформації, коли малюк з'явиться на світ, не було.

І ось в минулі вихідні світ облетіла новина: у пари народилася дочка. Самі батьки її поки що офіційно не підтвердили.