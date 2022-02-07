Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсон Стетхем стали батьками вдруге
У червні 2017-го року британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі і її коханий, голлівудський актор Джейсон Стетхем, вперше стали батьками. У зоряної пари народився син Джек Оскар.
А в минулому році Роузі оголосила, що вона чекає другу дитину. Подробиці 34-річна зірка не розкривала, а тому інформації, коли малюк з'явиться на світ, не було.
І ось в минулі вихідні світ облетіла новина: у пари народилася дочка. Самі батьки її поки що офіційно не підтвердили.
Повідомлення про поповнення в знаменитому сімействі з'явилося 4 лютого. Модель і колишній "ангел" Victoria's Secret, як повідомив ряд західних видань, стала мамою дівчинки. Щаслива подія сталася в Лондоні ще раніше, як запевняли ЗМІ. Просто батьки хотіли насолодитися спокоєм і першими днями з новонародженою без надмірної уваги преси.
Роузі Хантінгтон-Уатлі народила дочку (фото: instagram.com/rosiehw)
Нагадаємо, Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсон Стетхем познайомилися ще в 2010-му і практично відразу зійшлися. Пара вважає за краще тихе сімейне життя, зайвий раз не афішуючи її. На сторінці моделі рідко з'являються сімейні фото, а у Джейсона і зовсім робочий аккаунт.
Раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповідати, який Джейсон Стетхем батько, а також про материнство і секрети краси.
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