ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля?

Новость на русском →
Лондон, Четвер 02 грудня 2021 18:22
Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля? Роузі Хантінгтон-Уатлі та Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузі Хантінгтон-Уайтлі зараз на останніх термінах вагітності, а тому нечасто тішить своєю присутністю в мережі.

Але днями модель показала спільну прогулянку по бутіках зі своїм коханим Джейсоном Стетхемом. На знімках модель продемонструвала спільний похід по магазинах - як видно, пара вирушила за різдвяними презентами. Роузі виклала в мережу вітрини з дизайнерськими сумками і взуттям, а після милі фото з подарунковими пакетами.

Одне з них стало справжнім сюрпризом для фанатів - на ньому крупним планом показано обручку зі значним діамантом.

Як відомо, пара разом більше 10 років і виховує сина Джека. Актор і модель ніколи не прагнули узаконити свої стосунки. Але ще в 2016-му році Джейсон зробив Роузі пропозицію. Весілля Роузі і Джейсон перенесли, хоча і не заперечували можливості одружитися в майбутньому. І мабуть, воно, нарешті, настало.

Принаймні, раніше модель ніколи не виставляла кільце так демонстративно. З іншого боку, пара відрізняється скритністю, а тому не виключено, що закохані вже давно зареєстрували свої відносини потай від усіх.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля?Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля?Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля?Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля?Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля?Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля?Роузі Хантінгтон-Уатлі похвалилася обручкою (фото: instagram.com/rosiehw)

Раніше ми писали, що фанати запідозрили народження у Роузі Хантінгтон-Уайтлі близнюків - таким значним був її животик на фото.

Читайте LITE в Google News
Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну мчить циклон зі сніговими зливами: які області постраждають
В Україну мчить циклон зі сніговими зливами: які області постраждають