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Різдвяний настрій: Юлія Саніна показала своїх численних чоловіків

Новость на русском → Середа 23 грудня 2020 15:17
Різдвяний настрій: Юлія Саніна показала своїх численних чоловіків Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлія Саніна не приховує кохання до свого чоловіка і сина, вона часто ділиться сімейними знімками з шанувальниками. Наприклад, після посту з кадрами зі зйомок нового відео, де чоловік та жінка позують разом, фанати назвали їх самою милою парою українського шоу-бізнесу.

Але насправді у Юлії набагато більше за чоловіків - звичайно, це музиканти її бенду! Співачка поділилася яскравим знімком біля новорічної ялинки у вогнях і гірляндах - всі члени команди позують для селфі. Настрій і різдвяна атмосфера відчуває крізь знімок.

"Мої", - написала Саніна.

Різдвяний настрій: Юлія Саніна показала своїх численних чоловіків

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанати залишилися просто в захваті від такого посту: "А ви наші!", "Любов!", "Улюблені! Скучили вже за вами", - написали вони під фото.

Нагадаємо, що Юлія Саніна під час участі в проекті "Танці з зірками" не приховувала, що сумує за родиною. Так що, відтанцювавши і отримавши своє друге місце на проекті, Юлія полетіла з сином і чоловіком в Єгипет, де вся сім'я відмінно провела час і відновила сили.

Красиві локації, море, пісок, акваріум, фанати засипали лайками та коментарями всі пости зірки з поїздки. А фото з яхти, на якій вони гріються в променях сонця разом з сином Данин, так і зовсім викликало бурю захоплення у шанувальників.

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