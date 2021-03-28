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Рожева пантера: Леся Нікітюк в крихітному топі заговорила про радикальні зміни

Новость на русском → Єгипет, Неділя 28 березня 2021 16:27
Рожева пантера: Леся Нікітюк в крихітному топі заговорила про радикальні зміни Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк встигла насичено відпочити з компанією в Єгипті і вже повернулася у весняний Київ. На її телефоні залишилося чимало фото, зроблених на спекотному курорті. Тому вона невтомно ділиться пам'ятними кадрами з шанувальниками. Наприклад, Леді Ле опублікувала сонячиний знімок в total pink образі.

В новому пості в Instagram вона вирішила порадитися з підписниками щодо важливого питання.

Леся зображена в ніжно-рожевому ліфі-топі, короткій трендовій курточці сорочкового типу, і рожевих штанях на резинці. Вона одягла окуляри і сховала довге волосся за комір.

"Добрий денейшн. Може під карешку?" - вирішила порадитися з шанувальниками ведуча.

Рожева пантера: Леся Нікітюк в крихітному топі заговорила про радикальні зміни

Леся Нікітюк поділилася фото з Єгипту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Більшість прихильників кинулися відмовляти довгокосу блондинку Лесю від експериментів з образом. Але знайшлись і ті, хто схвалив порив Леді Ле змінити імідж. Прихильники оцінили лук в рожевих тонах і зауважили, що цей колір підкреслює морську засмагу зірки.

  • Ні. Не здумайте зрізати волосся
  • Ні, не треба. З довгим волоссям краще
  • Тобі все личить
  • Леся, тобі і так дуже круто
  • Каре теж непогано
  • Ти і так прекрасна
  • В будь-якому вигляді шикарна
  • Пасувало б
  • Рожева пантера
  • Рожевий колір підходить до твоєї засмаги
  • Рожевий фламінго

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк перетворилася в суворого гіда з оригінальним підходом до екскурсій.

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