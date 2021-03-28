Рожева пантера: Леся Нікітюк в крихітному топі заговорила про радикальні зміни
Леся Нікітюк встигла насичено відпочити з компанією в Єгипті і вже повернулася у весняний Київ. На її телефоні залишилося чимало фото, зроблених на спекотному курорті. Тому вона невтомно ділиться пам'ятними кадрами з шанувальниками. Наприклад, Леді Ле опублікувала сонячиний знімок в total pink образі.
В новому пості в Instagram вона вирішила порадитися з підписниками щодо важливого питання.
Леся зображена в ніжно-рожевому ліфі-топі, короткій трендовій курточці сорочкового типу, і рожевих штанях на резинці. Вона одягла окуляри і сховала довге волосся за комір.
"Добрий денейшн. Може під карешку?" - вирішила порадитися з шанувальниками ведуча.
Леся Нікітюк поділилася фото з Єгипту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Більшість прихильників кинулися відмовляти довгокосу блондинку Лесю від експериментів з образом. Але знайшлись і ті, хто схвалив порив Леді Ле змінити імідж. Прихильники оцінили лук в рожевих тонах і зауважили, що цей колір підкреслює морську засмагу зірки.
- Ні. Не здумайте зрізати волосся
- Ні, не треба. З довгим волоссям краще
- Тобі все личить
- Леся, тобі і так дуже круто
- Каре теж непогано
- Ти і так прекрасна
- В будь-якому вигляді шикарна
- Пасувало б
- Рожева пантера
- Рожевий колір підходить до твоєї засмаги
- Рожевий фламінго
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк перетворилася в суворого гіда з оригінальним підходом до екскурсій.