У рожевій сукні та тіарі: Тарас Цимбалюк приголомшив епатажним фотосетом
Український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна" і "Розтин покаже" шокував шанувальників своєю новою фотосесією, в якій постав у абсолютно несподіваному образі.
Епатажними кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
На фото брутальний Цимбалюк постав у ніжній рожевій міні-сукні, масивних сережках-висюльках і з перловим намистом на шиї. А на голові у актора красується тіара, як у королеви краси. На ногах у Тараса кросівки, а в зубах затиснута сигарета. Крім того, він нафарбував губи червоною помадою.
"Перша частина фото", - підписав несподівані кадри артист.
Тарас Цимбалюк вразив зйомкою в жіночому образі (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Яскравий образ Тараса вразив його зіркових колег.
"О май гат! Шокував! Але сексі", - написала Ольга Сумська.
А Даніель Салем зізнався, що і сам хотів би знятися в подібній фотосесії.
"Aaaaaaaaaaa! Я таку ж хотів фотосесію! Класно! Дуже круто, бро!" - зазначив ведучий.
Користувачі мережі також почали ділитися враженнями від побаченого в коментарях. Більшості знімки сподобалися і вони оцінили сміливість Цимбалюка.
- Боже! Ти прекрасний!
- Дівчинка Тарасія
- А в чому концепт фотосесії?
- З такою дамою на вулиці не страшно, бо можна удвох розкидати цілу компанію
- Краса страшна сила
- Зефірка брутальна
- Сексі леді
- Супер!
- Яка ципочка
- Обіймаю. Стільки сміливості і хисту
- Сміливо і красиво!!!
- Принцеса
- Дєвушка, а, дєвушка, а як вас звати?
- Дуже неочікувано, а такий няшка
Раніше ми писали, що актор Тарас Цимбалюк одружився на візажистці на ім'я Тіна.