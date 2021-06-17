ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рожеві окуляри довелося зняти: Віра Брежнєва зізналася, що її обманювали

Новость на русском →
Четвер 17 червня 2021 15:07
Рожеві окуляри довелося зняти: Віра Брежнєва зізналася, що її обманювали Віра Брежнєва (фото: прес-служба)
Автор: Тетяна Турчанікова

Українська співачка Віра Брежнєва випустила трек в стилі диско під назвою "Рожевий дим".

За задумом авторів, він відгукнеться кожному, кого хоч раз обманювали, повідомляє прес-служба співачки.

Віра Брежнєва зізналася, що в емоційному диско-хіті - вся палітра почуттів закоханої дівчини: від чарівності до байдужості. Саме так вона сама себе почуває на даний момент життя.

Рожеві окуляри довелося зняти: Віра Брежнєва зізналася, що її обманювалиСпівачка зняла рожеві окуляри (фото: прес-служба)

"Моя музика - це стан душі. Кожна пісня, яка народжується, резонує з тим, що відбувається всередині мене, - зізнається Віра, - і зараз я саме в такому стані. Просто зняла рожеві окуляри, виросла", - розповіла Віра Брежнєва.

Анастасія Приходько показала свій розкішний особняк з люстрою за 30 тисяч і " коконами"

Рожеві окуляри довелося зняти: Віра Брежнєва зізналася, що її обманювали

Співачка зняла рожеві окуляри (фото: прес-служба)

"Рожевий дим" - танцювальний бенгер, якому саме місце в літньому плейлисті. Трек пронизаний синт-звуком і атмосферою 80-х і так і манить рухатися під стрімкий біт.

"Рожевий дим" Віри Брежнєвої вже доступний на всіх цифрових музичних майданчик.

Раніше дочка Брежнєвої показала стильний купальник на літо.

Читайте LITE в Google News
певец хит
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україна - Північна Македонія: букмекери назвали переможця матчу
Україна - Північна Македонія: букмекери назвали переможця матчу