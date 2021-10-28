З рожевим волоссям і в міні-сукні: Оля Полякова підкорила елегантним образом

Оля Полякова - знана любителька перевтілень. Так, нещодавно зірка звела з розуму відвертим фатальним образом . А тепер прийшла у ефір популярного шоу "Маска" хоч і у доволі лаконічній, але неймовірно сексуальній сукні.

Для нового випуску гіпершоу, який глядачі каналу "Україна" побачать 30 жовтня, зірковий детектив обрала стримане та водночас ефектне вбрання.

Оля Полякова підкорила образом на ТБ-шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Силуетна сяюча сукня повністю прикриває руки, шию і декольте Олі, зате оголює її довгі ноги.

Співачка доповнила лук оригінальними туфлями-човниками та довгими мерехтливими сережками.

Скажемо чесно: бачити артистку в такому лаконічному образі досить незвично, та безумовно їй дуже личать і такі вбрання.

"У "Масці" я буду різна! Обожнюю змінюватись і цим мені дуже подобається наше шоу, бо тут можливо все - міняти колір волосся, міняти свій характер. На сцену я не можу вийти в чорній перуці, бо все-таки я жінка-суперблондинка, а в "Масці" я можу робити все!" - коментує Полякова свій образ.

Вражає не менше і б’юті-образ співачки у голлівудському стилі.

Її рожеві локони вкладені на одну сторону, очі підкреслені улюбленими стрілками Олі, а губи нафарбовані помадою глибокого сливового кольору.

Оля Полякова у ефірі шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")