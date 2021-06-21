У сорочці на голе тіло: напівоголена Барбара Палвін захопила фігурою
Барбара Палвін рідко публікує у своєму блозі фото провокаційного характеру. Сексуальні образи дівчини найчастіше - результат фотосесій і зйомок для глянцю.
А тому новий пост, де модель постала напівоголеною, викликав бурхливу реакцію серед її фоловерів.
Барбара одягла яскраво-червону сорочку прямо на голе тіло, а для більшого ефекту розстебнула верхні гудзики. Доповнюють образ тільки чорні стрінги і золотий ланцюжок. Модель сидить на підлозі перед дзеркалом, приймаючи спокусливі пози.
Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
"Веселимося на бекстейджі", - написала знаменита красуня і зазначила стиліста по волоссю, який працював над її образом. Для чого була проведена зйомка, дівчина не сказала. Так що шанувальників незабаром чекає новий сюрприз від супермоделі.
Нагадаємо, Барбара була одним з "ангелів" Victoria's Secret. Але дівчина так і не вийшла на подіум знаменитого бренду в новому званні - спочатку шоу скасували через скандал, а після через пандемію. Тим не менш, вона встигла прославитися як одна з найбільш незвичайних моделей бренду. Справа в тому, що Барабара спочатку відрізнялася від інших колег своїми параметрами. Проте, саме за пишні форми модель і полюбили шанувальники.
Не так давно бренд оголосив, що "ангелів" замінять посланниці іншого типу - демонструвати новинки будуть відомі своїми досягненнями жінки.