Лаюся матом: Санта Дімопулос вразила несподіваними одкровеннями про себе

Зірка розповіла, чому не вважає себе супер-жінкою

Санта Дімопулос потрапила у півфінал проекту "Танці з зірками 2020" і має намір йти до кінця. Вона не раз говорила, що проект – це виклик самій собі, що вона з задоволенням прийняла, хоч їй часом доводиться дуже нелегко. Звездаа стала натхненням і мотивацією для багатьох глядачів, які почали щиро вважати її диво-жінкою, прикладом для наслідування. Але Санта вирішила розвіяти міфи про себе, що і зробила на сторінці в Instagram.

Санту назвали супер-жінкою, що викликало у неї масу питань. Зірка дала свою характеристику цьому терміну.

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"Завжди прокидається красивою і вже з укладанням. У неї завжди є час на дітей і чоловіка, супержінка завжди готує своїм близьким смачну домашню їжу. Потім цілодобово займається самоосвітою і якийсь дуже важливою для світу місією. Супер-жінка не робить помилок, завжди все робить ідеально, так само виглядає і говорить тільки розумні речі. Але я – не вона... На щастя", - несподівано заявила знаменитість.

Санта Дімопулос не вважає себе супер-жінкою (фото: instagram.com/santadimopulos)

Вона перерахувала деталі, які її роблять зовсім не ідеальною. Зате справжньою і щирою.

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"Я прокидаюся, не завжди розуміючи, який сьогодні день, тому що останнім часом всі мої дні виглядають однаково: у танцювальному залі. Дивлюся в дзеркало і бачу не красиву дівчину, а опухлу, замучену жінку. Я не завжди знаходжу час для дітей та чоловіка. Сподіваюся, після проекту "Танці з зірками" вони ще згадають, як я виглядаю. Я іноді кажу дурниці. Зате від душі. Я не всіх люблю, деякі люди мені відверто не подобаються – і я дозволяю собі це відчувати", - зробила особисте зізнання Санта.

Зірок зазначила, що прийшла на проект після других пологів, з десятком зайвих кілограм і відсутністю гнучкості і координації, а тому навчалася всьому, що необхідно хорошому танцюристу. Також вона зробила ряд несподіваних заяв про себе, але ці невеликі недоліки роблять Санту "живою" і справжньою, щирою і непідробною.

Санта Дімопулос визнає свою неідеальність (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Останній раз я стояла на паркеті близько 20 років тому. Мені довелося починати все заново: це згадувати, як ходити, після перелому ноги. Я набираю вагу, потім я скидаю вагу (за вагітність плюс 25) – за допомогою спорту і жорсткої дисципліни, а потім... знову її набираю. Тому що обожнюю хліб і випічку! Іноді я лаюся з людьми і лаюся матом (теж від душі), буваю в поганому настрої і піддаюся зневірі. Так, я не супержінка і я не ідеальна. Але я так рада бути не ідеальною. Я рада бути живою. Собою", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос показала дитячі фото та розсекретила особисту переписку з Надією Мейхер.