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Русалка: Надя Дорофєєва в кроп-топі і масивному браслеті позує в знімальному павільйоні

Новость на русском → Субота 19 грудня 2020 10:59
Русалка: Надя Дорофєєва в кроп-топі і масивному браслеті позує в знімальному павільйоні Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва нещодавно "відзвітувала" перед своїми фанатами, що робота над сліпими прослуховуваннями на "Голосі країни", 1+1, де вона буде ментором, завершені - свою нереальну команду вона вже зібрала.

Тоді шанувальники не тільки пораділи, що скоро вони побачать нове шоу зі своєю улюбленицею, але і залишилися злегка в шоці від її виду - з новою стрижкою Надя стала схожа на Майлі Сайрус і Лободу в одній особі.

Але Наді, здається, не до цього, вона з радістю поринула у свою нову роботу - і продовжує ділитися моментами зі зйомок. Наприклад, вона запостила фото з кавою, мабуть, у перерві між роботою в кадрі вирішила підбадьорити себе.

На фото вона зробила пристрасне вираз обличчя і вигнулась. Короткий топ і розпатлане по плечах волосся зробили Надю, на думку шанувальників, схожою на русалку.

"Підкочую до своїх фоловерів", - написала Дорофєєва.

Русалка: Надя Дорофєєва в кроп-топі і масивному браслеті позує в знімальному павільйоні

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Шанувальники засипали Надю компліментами, в черговий раз нагадавши їй, що вона для них завжди буде найкращою, хоч у креслі наставниці, хоч з незвичайною зачіскою.

Нагадаємо, що після закінчення кар'єри в групі "Час і скло", Надя Дорофєєва представила сольну композицію gorit. Трек вже встиг підірвати різноманітні чарти.

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