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Руслан Сенічкін раптово освоїв нове "молодіжне" амплуа

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 19:31
Руслан Сенічкін раптово освоїв нове "молодіжне" амплуа Відео Сенічкіна вже зібрали сотні тисяч переглядів у TikTok (фото: прес-служба 1+1)
Автор: Lite

Ведучий "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін раптово зареєструвався у соціальній мережі TikTok. Відео ведучого і телекулінара вже зібрали більше 100 тис. переглядів.

Що публікує Сенічкін у "молодіжній" соціальної мережі - читайте нижче.

Популярний ведучий у своєму TikTok-акаунті ділитися рецептами, кумедними моментами зі зйомок і підтримує світові тренди.

Руслан Сенічкін раптово освоїв нове &quot;молодіжне&quot; амплуа

Руслан Сенічкін раптово освоїв нове &quot;молодіжне&quot; амплуа

Скріншоти

Назву ж аккаунту Руслан вибрав не випадково, адже панда - улюблена тварина ведучого, схожість з якою неодноразово помічали фани і друзі.

При цьому Сенічкін зізнається: зареєструватися у соціальних мережах йому було непросто.

"Я не хотів бути користувачем Фейсбуку в 2012 році, але змусила робота. Я не хотів бути в Інстаграмі, але зрозумів, що час диктує своє - і я з’явився у Інстаграмі. Не прагнув бути в ТікТоці, але став тіктокером", - каже ведучий.

Зараз телезірка разом з командою освоює світ нової соціальної мережі.

"Для ТікТоку треба викладатися на повну, майструвати відоси (саме майструвати), вигадувати, бути креативним. Попри те, що там існують певні стандарти - хочеться вигадувати щось нове, унікальне, незвичне, фанове і головне - пізнавальне, корисне", - розповів Руслан.

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