Рве на молекули від емоцій: Злата Огнєвіч побувала на сафарі в Африці

Головна героїня другого сезону шоу" Холостячка", співачка Злата Огнєвіч вирішила влаштувати собі перезавантаження і відправилася на відпочинок в жарку Африку. Зірка вже похвалилася витонченою фігурою в купальнику на пляжі на Занзібарі, після чого вирушила на сафарі на материковій Танзанії.

Своїми емоціями, а також барвистими фото і відео з тваринами артистка поділилася в Instagram.

Для поїздки Злата вибрала зручний і стильний лук - вільні штани кольору хакі, білу сорочку, яку вона зав'язала на животі, і солом'яний капелюх. Волосся вона залишила розпущеним і зробила легкий макіяж.

Огнєвіч зробила яскраве селфі на тлі стада слонів, а також показала кадри з зебрами, фламінго та іншими тваринами.

Злата Огнєвіч залишилася в захваті від сафарі в Танзанії (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Зірка зізналася, що провести відпустку в Танзанії було найкрутішим рішенням.

"Мене просто рве на молекули. Я поїхала саме в ту частину Африки, де є на що дивитися і дивуватися. Прекрасна Танзанія і сотні кілометрів за два дні, все буквально потопає в зелені, а ще - справжнє африканське сафарі. Власне, заради чого і вся затія", - написала щаслива Злата.

Далі вона докладніше розповіла про свою африканську пригоду і дала деякі поради.



"Варто взяти мінімально 3-х денне сафарі: і тварин більше побачите, та й саму Танзанію, а ще - звабливу Кіліманджаро! Назва вже мене заворожує. Будьте готові, що їздити потрібно багато, і по бездоріжжю - теж. А ще - сонцепік, але мені-то якраз кайфово, я потрапила в ідеальний клімат", - зазначила Огнєвіч.

Співачці пощастило побачити досить багато мешканців національних парків.

"За 2 дні побувала в 2-х національних парках, побачила стііііільки тварин, що навіть і не снилося: леопард, лев, слони, жираф (вперше наживо!!!), африканський буффало, бегемоти, фламінго, марабу, (ще сотню птахів), зебри, багато зебр, антилопа гну, просто антилопа, носоріг ховався в кущах, але бінокль допоміг, лисиці різних видів, шакал, гієна, африканський страус, блакитні мавпи. І всі вони в природному середовищі, і серце моє не стискається при вигляді нещасних тварин в клітках. Тут все інакше: повна свобода і багато сонця! Я дуже щаслива тут", - поділилася враженнями Злата.