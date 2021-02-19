ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Я поруч назавжди: Джамала зворушила мережу знімками з маленьких сином

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 15:17
Я поруч назавжди: Джамала зворушила мережу знімками з маленьких сином Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Джамала привітала свого молодшого сина Селимку з його 8 місяцями життя.

Співачка присвятила йому зворушливий пост в своєму Instagram.

На знімках, які підірвали мережу своєю ніжністю, Джамала обіймає малюка, а підпис вона зробила у віршах:

"Одна за одною хвилі пройдуть.
Як сонце над морем, освітлю твій путь.
Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:
Я поряд навічно. У серці шукай.

Одна за одною хвилі пройдуть.
Настане і твій час відправитись в путь.
Знаю, ти зможеш змінити цей світ.
Лише добротою. Моя віра летить. Вірю в тебе!", - написала співачка.

Я поруч назавжди: Джамала зворушила мережу знімками з маленьких сином

Шанувальники, зворушені постом співачки, з радістю привітали і її, і малюка з великою датою:

  • Тотально люблю цей трек. Обожнюю маленького Гірая (як і Емірку). Вітаю з 8 місяцями!
  • З 8 місяцями маленького Селимушку. Нехай росте здорвеньким, найщасливішим і ще більше надихає вас.
  • Вірш дуже гармонійно підкреслює материнську ніжність та любов.

Я поруч назавжди: Джамала зворушила мережу знімками з маленьких сином

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Дивіться також: Джамала показала, як носити і з чим комбінувати трендові широкі штани.

Чому Джамала дала синам такі незвичайні імена? Містична історія, зізналась співачка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Джамала
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Український фельдшер ніс пацієнта на спині по заметах понад 2 км
Український фельдшер ніс пацієнта на спині по заметах понад 2 км