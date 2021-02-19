Я поруч назавжди: Джамала зворушила мережу знімками з маленьких сином
Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Джамала привітала свого молодшого сина Селимку з його 8 місяцями життя.
Співачка присвятила йому зворушливий пост в своєму Instagram.
На знімках, які підірвали мережу своєю ніжністю, Джамала обіймає малюка, а підпис вона зробила у віршах:
"Одна за одною хвилі пройдуть.
Як сонце над морем, освітлю твій путь.
Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:
Я поряд навічно. У серці шукай.
Одна за одною хвилі пройдуть.
Настане і твій час відправитись в путь.
Знаю, ти зможеш змінити цей світ.
Лише добротою. Моя віра летить. Вірю в тебе!", - написала співачка.
Шанувальники, зворушені постом співачки, з радістю привітали і її, і малюка з великою датою:
- Тотально люблю цей трек. Обожнюю маленького Гірая (як і Емірку). Вітаю з 8 місяцями!
- З 8 місяцями маленького Селимушку. Нехай росте здорвеньким, найщасливішим і ще більше надихає вас.
- Вірш дуже гармонійно підкреслює материнську ніжність та любов.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)