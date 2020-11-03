Зухвала красуня: 15-річна дочка Олі Полякової здивувала новим кольором волосся
Дочка Олі Полякової змінила стиль
Маша Полякова не так вже часто радує своїх фанатів свіжими знімками, зате якщо що постить, то вже по ділу: щоб надихнути стильним луком, запитати, як справи, чи просто показати новий стиль. Нещодавно Маша в своєму Instagram показала, що до холодів вона готова: дівчина позує в свитшоті з принтом, бейсболці під капюшоном і трендовому широкополом пальто, широкі штани і стильні кросівки доповнюють образ.
На цей раз Маша показала свій новий колір волосся - дочка Олі Полякової запостила в сворис знімок, на селфі у неї руде волосся, вона шле всім поцілунок і просить проголосувати, як фооловерам її преображення.
Дочка Олі Полякової Маша експериментує із зовнішністю (фото: instagram.com/mashapolyakova/)
Нагадаємо, що старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша не приховує свого особистого життя, дівчина зустрічається з хлопцем по імені Андрій і періодично розбурхує мережа загальними фото з коханим. За словами Королеви ночі, парочка зійшлася ще в період самоізоляції на карантині, навесні. Сама ж Суперблондинка поки не надто серйозно ставиться до вибору дочки і вважає, що це всього лише юнацьке захоплення, тому бойфренда Маші поки потенційні зяті не записує. Так, юна красуня поділилася свіжими кадрами з коханою, на яких пара демонструє почуття і романтику.