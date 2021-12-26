Руда дівчинка або альпійська незаймана? Камінська спантеличилася вибором вбрання
Українська співачка Слава Камінська приміряла кілька стильних нарядів і попросила шанувальників допомогти їй вибрати, який же образ краще.
Знімками в ефектних аутфітах зірка поділилася в Instagram.
Слава робила селфі біля дзеркала, при цьому у відображенні можна розглянути кухню-вітальню артистки. Відзначимо, що в ній панує "творчий безлад" і на дивані валяються речі.
Виконавиця приміряла дві сукні - спочатку сукню міді по фігурі насиченого синього кольору. Наряд відрізняється одним оголеним плечем і оборкою в районі грудей. Волосся Камінської красиво укладене локонами, а на обличчі - яскравий макіяж з червоною помадою.
Другий образ вийшов більш скромним - лаконічне облягаюче чорне плаття з мереживним білим коміром і манжетами на рукавах.
Слава Камінська продемонструвала два стильних і яскравих образи (фото: instagram.com/babaslavka)
"Яке вибрати?
1. "синя, руда дівчинка"
2. "альпійська незаймана"?" - поцікавилася Слава у підписників
Ті почали бурхливо висловлювати свою думку - більшість проголосували за синій наряд.
- Рік блакитного тигра. Потрібно перше
- Все шикарне на вас
- Ой, Альпійська незаймана, насмішили, в обох дуже красиво, але перше прям захват, колір дуже красивий
- Завжди якось інакше уявляв собі альпійську незайману
- Синє плаття шикарне!
- Синє дуже красиво вам
- Як затятій об'юзерші альпійська незаймана не личить! Явно синє, щоб підкреслити ваш жахливий характер!!!
- Чорне красиве, синє до відносин
- Колір настрою Синій!
- Очманіла в синьому
- Альпійська незаймана дуже навіть топ
Нагадаємо, раніше Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітей у стилі серіалу "Гра в кальмара".