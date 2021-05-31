Сальма Хайек захопила ніжним фото з єдиною донькою: однаково прекрасні

Сальма Хайєк не змогла втриматися від привітань для улюбленої дочки на честь Дня Матері, який відзначається у Франції 30-го травня.

Зірка запостила нове фото з Валентиною Паломою, яке раніше не показувала.

Сальма порадувала фанатів знімком, де вони позують на березі океану. Актриса ніжно обіймає дівчинку, одягнену в білу сукню. Обидві вони весело сміються і виглядають неймовірно щасливими.

Сальма Хайєк з донькою (фото :instagram.com/salmahayek)

У підписі Хайек подякувала доньці, що та запостила це фото і привітала всіх зі святом.

Актриса з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

Також раніше Сальма зворушливо привітала свого чоловіка - французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно з днем народження, опублікувавши романтичне фото з ним. "З днем народження, любов моя", - написала вона.