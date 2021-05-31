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Сальма Хайек захопила ніжним фото з єдиною донькою: однаково прекрасні

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Париж, Понеділок 31 травня 2021 21:23
Сальма Хайек захопила ніжним фото з єдиною донькою: однаково прекрасні Сальма Хайек (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Сальма Хайєк не змогла втриматися від привітань для улюбленої дочки на честь Дня Матері, який відзначається у Франції 30-го травня.

Зірка запостила нове фото з Валентиною Паломою, яке раніше не показувала.

Сальма порадувала фанатів знімком, де вони позують на березі океану. Актриса ніжно обіймає дівчинку, одягнену в білу сукню. Обидві вони весело сміються і виглядають неймовірно щасливими.

Сальма Хайек захопила ніжним фото з єдиною донькою: однаково прекрасні

Сальма Хайєк з донькою (фото :instagram.com/salmahayek)

У підписі Хайек подякувала доньці, що та запостила це фото і привітала всіх зі святом.

Сальма Хайек захопила ніжним фото з єдиною донькою: однаково прекрасні

Актриса з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

Також раніше Сальма зворушливо привітала свого чоловіка - французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно з днем народження, опублікувавши романтичне фото з ним. "З днем народження, любов моя", - написала вона.

Нагадаємо, раніше зірка розповідала, що заміжжя за мільярдером стало для неї справжнім випробуванням і навіть дискримінацією. На актрису обрушився шквал критики, нібито вона виходила за гроші. А сам чоловік актриси страждав, так як не міг зрозуміти справжнього ставлення до нього.

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