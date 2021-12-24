Сам себе не впізнаю: Віталій Козловський приголомшив кардинальною зміною іміджу

Український співак Віталій Козловський радикально змінив імідж, в результаті чого змінився до невпізнання.

Кадрами в новому образі, який зробив його молодше років на 10, артист поділився в розділі сторіс свого Instagram.

Так, Віталій позбувся бороди і вусів, з якими ходив вже багато років. У такому вигляді його дійсно непросто впізнати!

"Сьогодні я несподівано повернувся в свої 16", - прокоментував Козловський зміни в зовнішності.

Співак розповів, як прийшов на радіо, де всі його знають. Однак охоронці були спантеличені і не пропускали його, бо не впізнали артиста. Як зазначив Віталій, вони "сиділи з квадратними очима і не розуміли, хто цей незнайомець".

Він також зізнався, що цілком їх розуміє.

"Я розумію, що у людей шок, я сам себе не впізнаю", – додав Козловський.

Віталій Козловський змінився до невпізнання (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

36-річний артист пожартував, що головним питанням радіопередачі було: "Де борода і вуса Козловського?".

Напередодні він знімав кліп - можливо, саме для нового музичного відео і змінився виконавець.