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Сама ніжність: Слава з НеАнгелів заінтригувала романтикою з екс-партнером по Танцях з зірками 2020

Новость на русском → Середа 14 жовтня 2020 14:27
Сама ніжність: Слава з НеАнгелів заінтригувала романтикою з екс-партнером по Танцях з зірками 2020 Слава Камінська і Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Співачка і хореограф знову зустрілись заради танцю

Слава Камінська з гурту НеАнгели вміє створити інтригу і спровокувати шквал чуток, тим більше співачка ховає нового коханого і лише прочиняє завісу таємниці, періодично видаючи подробиці про їх стосунки. Крім того, під час участі в "Танцях з зірками 2020" артистка інтригувала гарячими кадрами з партнером Дмитром Дікусаром, а також з'явилася з ним на презентації проекту "Маскарад" і показувала спільні спортивні тренування у себе вдома. Слава вирішила знову трохи подражнити підписників в Instagram і поділилася ніжним роликом з участю Дмитра.

Чуттєвий музичний супровід і кадри, на яких Дмитро і Слава кружляють в променях сонця на вулиці і знаходяться в безпосередній близькості один до одного відразу ж заінтригували прихильників співачки.

"Ось так народжуються чутки", - підписала романтичне відео артистка, чим ще більше зацікавила шанувальників. Вони стали гадати, чи дійсно співачку і хореографа пов'язує щось більше, ніж танці і дружба, а багато з них зазначили, що вони чудово виглядають разом.

  • Чутки чи ні, але ви красива пара. Дай Бог ще й щаслива
  • Ну краса ж
  • Нехай народжуються чутки. Разом дуже красиво доглядач. Щастя вам, навіть, якщо це тільки дружба
  • Загадкове і красиво-романтичне відео
  • А було б добре
  • Милота
  • Ви гарно виглядаєте з Дмитром
  • Чуттєвість... Нею пронизане навіть повітря
  • Ну до чого ж ви гарна пара... Але головне, щоб вам було комфортно один з одним... Ну а раптом?

Судячи зі "сторіс" Слави, вона з Дмитром знову опинилася в танцювальному класі, де вони репетирували чуттєвий номер.

Нагадаємо, що раніше Слава висловилася про свого коханого і дала відсіч критикам.

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