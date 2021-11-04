Сама просила пісочити сильніше: Дурнєв здивував подробицями про скандал з Нікітюк

Мережевий скандал між Лесею Нікітюк і Олексієм Дурнєвим викликав широкий резонанс в Інтернеті. Так, ведуча не змовчала після того, як блогер необережно висловився про високих жінок. Вона прийняла слова Олексія на свій рахунок і спалахнула через те, що той дозволив собі некоректно оцінювати людей по зовнішності. Тоді Нікітюк підкреслила, що не вперше чує неприємні речі на свою адресу від Дурнєва.

Під час інтерв'ю Дмитру Гордону Олексій розповів про своє спілкування з Лесею і пояснив, що спровокувало скандал в мережі.

Дмитро назвав Лесю святою людиною, а Олексій підхопив його визначення і продовжив його. "Леся Нікітюк - дійсно свята людина. Думаю, що після її смерті склепіння Софійського собору треба прикрасити її світлим образом", – зазначив блогер.

Далі він поділився деталями гучного конфлікту з ведучою і розповів, з чого ж насправді все починалося. За його словами, після запуску авторського YouTube-проекту "Дурнєв дивиться сторіс" Леся підтримала його.

Олексій заявив, що Леся сама просила "пісочити" її в програмі (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

"У нас були номери один одного, але ми не спілкувалися. Вона якось мені подзвонила і каже: "Слухай, я дивлюся, так класно. Давай, пісоч мене сильніше!" Було важливо, що колеги по цеху підтримують", - згадав Дурнєв.

Однак після виходу декількох епізодів про неї, думка Нікітюк про програму Олексія змінилася. Вона знову набрала його, блогер розраховував на дружній тон розмови, але Леся різко осікла Дурнєва.

"Вона каже: "Слухай сюди! Я не дивлюся це, але мені сказали, що це вже занадто!". Там якісь гучні слова. Мовляв, припиняй піаритися на моєму імені і на мені, придумай щось своє", - розповів Дурнєв.

Олексій розповів про спілкування з Лесею та конфліктну ситуацію

Після цієї розмови Олексій знайшов оригінальний вихід із ситуації і продовжив знімати огляди на контент ведучої.

"Я сказав колегам, що тепер ми не будемо використовувати її ім'я,"будемо замилювати" обличчя і міняти голос. Але продовжуємо коментувати її сторіс. Називаємо "людина, чиє ім'я нам заборонено вимовляти вголос". Таким чином, не піаримося на її імені, обличчі, образі", - пояснив він.