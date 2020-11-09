Сама жіночність: Настя Каменських в одному бікіні демонструє шикарну фігуру

Співачка показала пікантне фото

Настя Каменських не так давно разповіла, як їсти і не товстіти: співачка розсекретила свою улюблену їжу. А тепер співачка "з чистою совістю" похвалилася стрункою шикарною фігурою. У своєму Instagram Настя показала знімок в одному купальнику-бікіні, фолловери зазначили, що їх кумир помітно схудла.

"Знайшла в телефоні ще одне фото з літа. Скільки спогадів залишилося до цих пір! Я вже розповідала, що веду електронний щоденник, де біля моїх фото написано спогад про той день, коли воно було зроблено?

Люблю іноді його переглядати і згадувати радісні моменти. А ще, скоро ми всі будемо підбивати підсумки року, і можна буде переглянути свої записи і зрозуміти, наскільки цікавим і продуктивним був цей рік для мене. Беріть на замітку", - дала ще одну слушну пораду співачка шанувальникам.

Настя Каменських - джерело корисних рад (instagram.com/kamenskux/)

Фолловери зізналися, що Настя - одна з найкрасивіших жінок України для них і взагалі вона - втілення жіночності.

Нагадаємо, Настя Каменських обожнює свою сім'ю і завжди тепло відгукується про батьків. Так, днями мама співачки Лідія відсвяткувала свій день народження - і, зрозуміло, її зіркова дочка не обійшла увагою таке радісне подія. Співачка ділилася спільним фото з іменинницею в сторіс Instagram і писала для неї теплі слова і побажання.

Співачка показала, як пройшло святкування, вона запостила знімки з дня народження. На одному з фото Каменських і її чоловік Потап обіймають маму артистки.